La fusion des deux zones est le fruit d'une entente entre Développement économique Sept-Îles et Développement économique Port-Cartier, en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE). Le développement de ces zones provient de la stratégie maritime de Québec intitulée Avantage Saint-Laurent.

Le MEIE et les acteurs du milieu socioéconomique souhaitent créer une zone encore plus importante en consolidant les potentiels et opportunités de son vaste territoire, favorisant ainsi l'attraction de nouveaux investisseurs internationaux et le développement de nouveaux projets , peut-on lire dans un communiqué de presse.

Le commissaire industriel de Développement économique Port-Cartier, Bernard Gauthier, estime que le fusionnement des zones fait sens en raison de la similarité des besoins et de la proximité géographique de deux zones. Il était temps de joindre nos forces afin de devenir une véritable force économique pour le Québec , déclare-t-il par écrit.

Selon lui, la somme des activités commerciales des deux zones représente près de 15 % des exportations annuelles du Québec.

Les zones industrialo-portuaires du Québec ont été créées en 2016 sous le gouvernement de Philippe Couillard, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs internationaux au sein des ports du Saint-Laurent.

Plus de détails suivront.