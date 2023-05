Le projet de réfection doit comprendre la reconstruction du quai, le dragage, le réaménagement du stationnement et l'amélioration de l'accessibilité du quai, selon un communiqué de presse de la CGPBC .

Grâce à la rénovation de ces installations, la CGPBC souhaite augmenter la capacité d'accueil des navires de marchandises au port de Baie-Comeau.

Des consultations auront lieu avec la population et les organismes de la Manicouagan concernés au cours de l'été jusqu'à la fin de l’automne prochain.

Un dialogue avec les Premières Nations qui pourraient être concernées par le projet est également souhaité afin de considérer les éléments d’intérêt qui leur sont propres , peut-on lire dans le communiqué de presse.

« Nous souhaitons déployer une démarche d‘information et d’échange afin que le projet puisse s’implanter harmonieusement, tout en répondant le mieux possible aux besoins, attentes et aspirations de la collectivité. »