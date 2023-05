Le risque d’inondations a diminué en Colombie-Britannique

Nous constatons qu'environ la moitié ou 60 % de la neige a maintenant fondu. C'est généralement à ce moment-là que le risque d'inondations diminue , explique le directeur du Centre, Dave Campbell.

Une vague de chaleur inhabituelle pour cette période de l’année a accru la vitesse de fonte du manteau neigeux encore présent en montagne, ce qui a fait monter le niveau des cours d’eau dans les dernières semaines.

Mardi, le district régional de Kitimat-Stikine, dans le nord-ouest de la province, a levé les ordres d’évacuation qui visaient les communautés de New Remo et Old Remo. Ceux-ci étaient en vigueur depuis le 16 mai en raison du niveau élevé du fleuve Skeena. Les alertes d’évacuation pour les communautés d’Usk et Brauns Island ont aussi été levées.

Des veilles d’inondations et des avis de débit élevé sont toutefois toujours maintenus dans l’intérieur de la Colombie-Britannique. Des précipitations sont toujours attendues dans ces régions, précise Dave Campbell. Il invite la population à rester vigilante et à continuer de surveiller les alertes et les prévisions.

Je ne veux pas dire que nous sommes au bout de nos peines, car nous devons encore traverser cette période à court terme , dit-il.

Selon lui, le risque d’inondation peut persister en juin et même au début du mois de juillet.

Avec des informations de Yasmine Ghania