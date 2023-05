La Division scolaire de Brandon ne bannira pas des livres d’éducation sexuelle

La Division scolaire de Brandon a rejeté une demande pour l’examen et le retrait de livres portant sur la sexualité et l’identité de genre des bibliothèques scolaires lors d'une rencontre de son conseil d’administration, mardi soir.

Avertissement : Ce texte mentionne des incidents de suicide et d'intimidation qui peuvent choquer les lecteurs.

Des centaines de personnes étaient rassemblées dans le gymnase de l’école secondaire Vincent Massey à Brandon, pour assister à la rencontre.

Les commissaires scolaires ont voté de 6 - 1 contre une proposition de créer un comité pour examiner le contenu des bibliothèques de la Division scolaire de Brandon.

La proposition avait été faite lors du précédent rassemblement du conseil d’administration, le 8 mai dernier. Une délégation menée par Lorraine Hackenschmidt, une ancienne commissaire, avait appelé la division scolaire à examiner les livres et de supprimer tous les livres qui amènent nos enfants à se demander s'ils sont dans le mauvais corps . Elle demandait que ces examens soient faits avec l'appui des commissaires et des parents.

Depuis ce temps, la division scolaire a reçu de nombreux appels, lettres et courriels en réponse à la proposition. En date du 19 mai, à midi, elle avait reçu 289 courriels et lettres en lien à la demande de Lorraine Hackenschmidt. Parmi ces réponses, six étaient en faveur de la proposition.

La rencontre de mardi était originalement prévue dans un autre établissement, mais a dû être déplacée à l’école Vincent Massey pour accueillir un grand nombre de personnes attendues.

Avant de passer au vote, mardi soir, la présidente du conseil d'administration, Linda Ross, a déclaré que la présentation de Lorraine Hackenschmidt à la division scolaire incluait plusieurs erreurs et faussetés .

Whitney Hodgins a assisté à la réunion pour montrer son opposition à la proposition d'examiner et retirer les livres traitant des questions de sexualité et d'identité de genre. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

Témoignages

Plusieurs personnes, qui assistaient à cette rencontre, ont brandi des pancartes en soutien à la communauté LGBTQ+ . D’autres arboraient simplement la réponse Don't en réponse à la proposition d’examiner et bannir des livres.

Plus de trente personnes s’étaient inscrites pour prendre la parole avant la tenue du vote.

Un étudiant transgenre de l’école Vincent Massey, Jason Foster, était le premier à s’exprimer.

Jason Foster est d'avis que le retrait de livres traitant de sexualité et d'identité de genre serait dommageable pour les jeunes personnes transgenres. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Il a remercié les gens présents, peu importe votre opinion, peu importe votre position et a décrit ses expériences en tant que jeune transgenre, soulignant qu’il se s’agissait pas d’un choix.

Si c'était le cas, les gens ne choisiraient pas [de l’être] , a-t-il affirmé. On m'a dit que la seule façon de rendre mes parents fiers, c'était qu'ils me trouvent pendu dans mon salon parce que je suis transgenre.

Selon Jason Foster, la supression des livres visés par la proposition de Lorraine Hackenschmidt serait néfaste pour les jeunes transgenres.

Si ce contenu est interdit et supprimé, ils penseront que quelque chose ne va pas , a-t-il fait valoir. Les enfants vont se détester. Les enfants vont mourir parce qu'ils croient que leur existence est mauvaise.

J'ai toujours dit à mes enfants que l'école était leur endroit sûr hors de notre maison , a déclaré pour sa part Penni Jones, dont le fils est transgenre.

« Si vous, les commissaires de la Division scolaire de Brandon, décidez de former un comité pour examiner l'interdiction des livres de nature LBGTQ, l'école ne sera plus un endroit sûr pour mon fils. » — Une citation de Penni Jones, mère d'un enfant transgenre

Deux délégués ont pour leur part pris la parole en faveur de la proposition de Lorraine Hackenschmidt.

L'un des délégués, John Roozendaal, a fait valoir que tous les gens présents à cette rencontre sont investis dans les vies des étudiants de la Division scolaire de Brandon.

Ayant cela en commun, mon espoir le plus sincère est que nous aurons tous la tolérance nécessaire pour nous permettre de poser des questions sur l'éducation qu'ils reçoivent , a-t-il déclaré aux commissaires.

« Les livres peuvent être jugés inappropriés. Laissez-les être examinés par des adultes, qui ont à coeur les intérêts des élèves, au vu et au su de tous. » — Une citation de John Roozendaal

Parmi les commissaires du conseil scolaire, une seule personne, Breanna Sieklicki, a voté en faveur de la proposition.

Pendant la réunion du 8 mai, cette dernière avait d'ailleurs souligné le courage de Lorraine Hackenschmidt quand elle a présenté ses inquiétudes devant le conseil. Ce commentaire avait été vivement critiqué.

Une autre participante de la rencontre, Loni Powell, a quant à elle réclamé que Breanna Sieklicki soit démise de ses fonctions au sein du conseil d'administration.

Avant le vote, Mme Sieklicki a rétorqué qu'elle soutenait l'appel à examiner tous les livres, pas seulement ceux traitant des questions LGBTQ+. Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que le comité devrait avoir le pouvoir de retirer les livres, mais qu'elle voulait commencer la conversation .

Plusieurs personnes ont critiqué la commissaire Breeanna Sieklicki pour les commentaires qu'elle a faits lors de la réunion du 8 mai. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

D’autres bibliothèques visées

Le livre Being Jazz de Jazz Jennings, une militante transgenre américaine , fait partie des ouvrages visés par la délégation du 8 mai, ainsi que l'œuvre It's Perfectly Normal, de Robie H. Harris et Michael Emberley. Ce livre avait été également visé par une demande de retrait présentée à des bibliothèques du sud de la province, l’automne dernier.

La Bibliothèque régionale Centre-Sud, un réseau de cinq bibliothèques, avait refusé de retirer les livres visés par des plaintes, malgré une campagne visant à réduire son financement.

Maxime Bernier, candidat du Parti populaire du Canada dans Portage-Lisgar, a participé à la rencontre du conseil d’administration de la Division scolaire de Brandon, mardi. Il avait annoncé la semaine dernière son appui à la proposition de bannir les livres.

Avec les informations de Cameron MacLean