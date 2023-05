Fort mandat de grève chez PFR à Alma

Les travailleurs étaient réunis en assemblée syndicale depuis lundi pour faire le point sur l’avancement des discussions.

« Les négociations n’avancent pas du tout, c’est de l’échange de documents et de la perte de temps. » — Une citation de Jean-Pierre Rivard, président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma

La prochaine rencontre patronale-syndicale est prévue pour le 5 juin prochain.

Les syndiqués entendent accentuer la pression d’ici là et pourraient perturber la production par exemple.

Les dirigeants syndicaux estiment aussi que le mandat de grève fort permettra de jouer à armes égales si jamais la compagnie décidait de déclencher un lock-out.

Le président syndical, Jean-Pierre Rivard, souhaite que les discussions portent sur les enjeux qui touchent l’usine d’Alma et non sur les traditionnels enjeux plus globaux.

On a toujours un pattern entre les grands patrons d’Unifor et les boss de Résolu. Ça ne nous intéresse pas leur pattern, chaque région est différente. Nous, notre main-d’oeuvre est difficile parce que les jeunes ont d’autres possibilités d’emploi, c’est pas vrai que toutes les usines sont pareilles, on veut une entente à l’image d’Alma , a-t-il soutenu en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Fermeture de la machine numéro 9

Ces négociations ont cours au moment où la production est au ralenti à l’usine d’Alma avec la fermeture de la machine numéro 9 qui a été prolongée jusqu’au 31 juillet.

C’est un autre coup dur pour la rétention de main-d’oeuvre. Les jeunes aussitôt qu’il y a une petite inquiétude, ils font leur CV et ils appliquent ailleurs , déplore Jean-Pierre Rivard.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay