Fredericton veut se donner le pouvoir de supprimer ou modifier des arrêtés municipaux

Le projet de loi prévoit, entre autres, de donner au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale le pouvoir de supprimer ou de modifier les arrêtés municipaux.

Cette partie-là, ce qui est inquiétant, c’est qu’on a des élus dans chacune des municipalités qui mettent en place des arrêtés pour le bien de leurs citoyens, et qu’à ce moment-ci le ministre aurait le pouvoir de les changer ou de les abroger , déplore Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Yvon Godin, président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, est aussi conseiller municipal de Rivière-du-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, partage son avis.

« Lorsque l’on donne carte blanche à un ministre pour infirmer les décisions prises par une municipalité, c’est une érosion de la démocratie. » — Une citation de Kate Rogers, mairesse de Fredericton

Le livre blanc sur la réforme municipale du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, prévoit la création d’une commission qui serait chargée, par exemple, de trancher des questions de conflit d’intérêts, de réviser de possibles ententes de partage des coûts entre municipalités et d’examiner les demandes de modification du territoire municipal.

Kate Rogers, mairesse de Fredericton, demande au gouvernement de modifier la section du projet de loi qui prévoit de donner au ministre des Gouvernements locaux le pouvoir de supprimer ou modifier des arrêtés municipaux. Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

Les municipalités souhaitent une telle commission, selon Yvon Godin, mais la section du projet de loi qui donne ce pouvoir au ministre est pour elles une mauvaise surprise.

« L’objectif principal de la réforme, c’était de donner plus de pouvoirs aux municipalités, et là on vient en soustraire un très important. » — Une citation de Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

Craintes d'interventions aux fins politiques ou économiques

Yvon Godin craint que cela ouvre la porte à des modifications d’arrêtés municipaux pour des raisons politiques.

Je crois quand même que le gouvernement est sérieux et qu’il veut faire quelque chose de bien avec ça, mais il y a quelque chose qui n’est pas clair dans la démarche. Et quand ç’a une couleur politique, c’est un peu plus inquiétant , dit-il.

Yvon Godin craint aussi que le ministre vienne à subir des pressions d’entreprises privées qui souhaiteraient faire modifier en leur faveur des arrêtés municipaux.

À ce moment-là, ce qui risque d’arriver, c’est un genre de guerre entre le ministre et les municipalités parce que l’un a changé les décisions de l’autre , ajoute-t-il.

Le ministre Allain a déposé le projet de loi 45 le 9 mai. Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture le 17 mai.

Radio-Canada tente d’obtenir des commentaires de la part du ministre Allain.