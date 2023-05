Les petits producteurs et le tourisme perçus comme le futur de l’industrie du cannabis

Le futur de l'industrie du cannabis en Alberta est porté par les petits producteurs, dit Randy Rowe, fondateur et président de l'événement Grow Up Conference and Expo qui commence le 28 mai, à Edmonton.

Les microproducteurs, c'est-à-dire les petits producteurs autorisés, prennent de plus en plus d’importance , dit-il en les comparant aux producteurs de vin. Selon lui, ces microproducteurs devraient organiser des visites touristiques de leurs cultures, comme les propriétaires de vignobles le font déjà.

C'est comme lorsque vous allez dans un vignoble, vous vous promenez dans les vignes puis vous rapportez une bouteille de vin à la maison .

Tim Mallet, le président de l’Alberta Cannabis Micro Licence Association qui défend les intérêts des microproducteurs, dit que l’industrie est encore en évolution. C’est encore très volatile, c’est encore une industrie très immature , dit-il.

Selon celui qui est également PDG de l'entreprise Alberta Bud , les gouvernements fédéral et provincial devraient changer le régime de taxation afin que les petits producteurs comme les multinationales soient soumis aux mêmes règles. Les gouvernements prélèvent entre 50 et 60 % de notre chiffre d'affaires sous forme de redevances et d'impôts .

Il y a beaucoup de gens qui font faillite , complète-t-il.

Signe des changements qui bouleversent l'industrie, Randy Rowe s'attend à accueillir environ 1500 participants à la conférence Grow Up, contre plus de 4500 il y a six ans.

Le cannabis dans les restaurants?

Un des fondateurs de Diplomat Consulting, Nathan Mison, veut un changement de réglementation. Il fait actuellement pression sur la ville d'Edmonton pour qu'elle modifie les règles de zonages afin d'autoriser les restaurants et les bars à servir des plats et des boissons infusés au cannabis.

J'espère que nous pourrons un jour inclure le cannabis dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie , dit-il.

Un de ses vœux est que le gouvernement modifie la loi sur les jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis pour permettre la consommation de produits infusés dans tous les bars et restaurants de la province.

Lors de la conférence Grow Up, l’apport touristique du cannabis sera le sujet d’une discussion entre quatre panélistes, dont le conseiller municipal Michael Janz.

À regarder aussi : Edmonton comme destination touristique pour le cannabis?

Ce dernier voudrait qu’Edmonton devienne la capitale touristique du cannabis. Nous avons la possibilité de rendre nos règlements de zonage plus favorables au cannabis et de les aligner sur ceux de l'alcool , écrit-il sur sa page Internet.

La Ville d'Edmonton accepte jusqu'au 31 mai les commentaires du public sur les règles de zonage  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), incluant ceux sur la consommation du cannabis.

Avec des informations de Natasha Reibe