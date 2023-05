Course contre la montre pour retrouver un billet gagnant de 1 M$

Ainsi, dès que quelqu’un met le pied au sein du magasin Larder Lake Co-op, tous les regards se tournent vers cette personne afin de voir si elle vient réclamer le gros lot, surtout si elle se dirige vers le kiosque de loterie.

Tout le monde scrute les gens qui entrent dans le magasin Lard Lake Co-op, surtout s'ils se dirigent vers le kiosque de la loterie, raconte le gérant du commerce. Photo : Google Street View

Cela crée beaucoup d’agitation , affirme René Richard, gérant du commerce Larder Lake Co-op.

« Nous attendons toujours que le gagnant se présente avec son billet! » — Une citation de René Richard, gérant du commerce Larder Lake Co-op

Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un en ville, cela devient le sujet de discussion , raconte Lisa Ploeger, résidente de l'ancienne ville minière aurifère située près de la frontière québécoise et l'une des fondatrices du Larder Lake Information Group sur Facebook.

J'ai regardé partout , s’exclame Mme Ploeger. Mon mari a fouillé tous les tiroirs de son bureau à la recherche de billets et j’ai fouillé toutes nos vieilles vestes et tous nos sacs à main et nous ne trouvons rien , dit-elle.

Il semble que le billet de loto gagnant soit sur toutes les lèvres des 745 habitants de Lard Lake, petite communauté du nord-est de l'Ontario, affirme la résidente Lisa Ploeger. Photo : Photo de Wikipédia

Chaque année, 99 % des billets gagnants sont échangés pour une valeur totale de 2,6 milliards de dollars en prix, selon la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Toutefois, quelques gros lots n’ont pas été réclamés ce printemps, dont un billet gagnant de 70 millions de dollars qui a été vendu dans la région de Toronto l'année dernière.

Une situation qui prévaut lors des changements de saisons alors que les gens changent les vestes et les manteaux qu’ils portent, explique le porte-parole de l'agence de loterie provinciale, Tony Bitonti.

Cela advient toujours lors des changements de saisons , indique-t-il.

« Les gens mettent le billet qu’ils se sont procuré dans leurs vestes. Puis elles sont rangées, billet en poche, lors de l’arrivée de l’hiver ou du printemps. » — Une citation de Tony Bitonti, porte-parole de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Il y a quelques années, raconte M. Bitonti, un résident de Sault-Sainte-Marie a enfilé une veste plus légère à l’arrivée du printemps, veste qui avait été rangée depuis des mois, pour y trouver un billet de loterie d'une valeur de 500 000 $ littéralement quelques jours avant sa date d’expiration.

Avec les informations de Erik White de CBC