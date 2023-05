Le centre-ville de Sherbrooke sera en mode festif

Les Trois Accords, Radio Radio, Valaire, Bouffe ton Centro, les Concerts de la Cité, la liste des spectacles et événements qui auront lieu au centre-ville de Sherbrooke cet été est longue et prometteuse.

La programmation musicale et gastronomique du centre-ville de Sherbrooke a été dévoilée mardi soir au Théâtre Granada devant plus de 500 personnes.

La Fête nationale du Québec sera célébrée gratuitement derrière l'épicerie Maxi au centre-ville avec Les Trois Accords qui monteront sur scène en fin de soirée. Quelques jours plus tard, pour la Fête du Canada, ça sera au tour de Radio Radio et de Qualité Motel de faire bouger la foule au même endroit.

Le samedi 1er juillet, les enfants auront aussi droit à un de leurs préférés, Arthur L'Aventurier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Parmi les nouveautés, les Concerts de la Cité auront lieu cette année pendant les trois dernières fins de semaine du mois d'août, à la Place de la Cité ou sur la rue Wellington Nord. Le groupe sherbrookois Hey Major fait d'ailleurs partie de cette programmation, tout comme, Jeff Dubé, Valaire, Pilou, Ariane Roy et Frank Custeau.

Ça va être les vendredis et samedis du mois d'août avec 60 % de la programmation composée de musiciens de Sherbrooke et beaucoup de musiciens de renom que l'on aime. On est très fier de notre programmation , précise la directrice générale et artistique du Théâtre Granada, Suzanne-Marie Landry.

Le Sherblues & Folk a aussi profité de l'occasion pour annoncer la programmation complète de son événement.

Bouffe ton centro sera également de retour. La date à réserver à votre agenda est le 5 août.

Avec les informations d'Anik Moulin