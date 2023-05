Le projet de parc urbain national d’Halifax se rapproche d’une réalité

Le gouvernement fédéral a partagé les détails d'un investissement de plus de 2,1 millions $ de Parcs Canada pour la phase de planification à Blue Mountain-Birch Cove Lakes

J'ai l'impression que la boule de neige a atteint le sommet de la colline et qu'elle prend maintenant de l'ampleur de l'autre côté , explique Mary Ann McGrath, présidente des Amis de Blue Mountain-Birch Cove Lakes.

Les fonds, qui vont surtout à la Municipalité régionale d'Halifax à la province et au Fonds de la nature de la Nouvelle-Écosse, seront utilisés pour étudier les espèces en péril, pour des consultations publiques et la conception de sentiers, de points d'accès et de limites de parc.

La région de Blue Mountain abrite plus de 150 espèces d'oiseaux, y compris des espèces sensibles et en péril comme la paruline du Canada, illustrée ici. Photo : Getty Images / Brian Lasenby

Mary Ann McGrath et l’association font pression pour que la région de Blue Mountain devienne un parc depuis des années, et Halifax a commencé à planifier la transformation de la région en parc régional lorsque le processus national a été lancé.

Plus Halifax se développe rapidement, plus elle a besoin d'espace pour la paix et la tranquillité , indique Mary Ann McGrath. Je pense que c'est un cadeau incroyable à offrir à la ville d'Halifax et à la province de la Nouvelle-Écosse.

La zone du parc urbain national proposé à Halifax comprend 2304 hectares centrés autour de la zone sauvage de Blue Mountain et des terres gérées par la ville et le Fonds de la nature. Des représentants Mi'kmaq de Kwilmu'kw Maw-klusuaqn (KMK) et de la Première Nation Sipekne'katik font également partie du processus de planification.

Bien que Mary Ann McGrath est contente de voir les choses avancer, elle souhaiterait agrandir la zone prévue pour le parc.

Blue Mountain-Birch Cove Lakes à Halifax est dans la deuxième de quatre phases pour devenir un parc urbain national. Photo : Gracieuseté des Amis de Blue Mountain-Birch Cove Lakes

Il y a un grand terrain privé voisin, qu'elle et d'autres voudraient voir protégé. Il s'agit de 390 hectares appartenant au groupe Annapolis. Ce groupe poursuit Halifax devant les tribunaux parce que la Municipalité régionale refuse d'approuver la construction de projet immobilier sur leurs terres depuis des années.

C'est une préoccupation constante , admet Mary Ann McGrath.

Elle espère toujours une résolution avec Annapolis et rencontre aussi régulièrement d'autres propriétaires des terrains environnants. Elle dit qu'ils croient qu'un développement approprié pourrait encore se produire à proximité tout en préservant un merveilleux héritage dans le parc.

La Municipalité régionale d'Halifax a acquis quelques petits terrains autour du parc. Ça comprend entre autres une parcelle près de Bayers Lake où un début de sentier pourrait aller et une autre parcelle près du lac Hobson.

Le maire de Halifax, Mike Savage espère que malgré les défis, le parc ira de l'avant. Photo : Gracieuseté : Riley Smith

Le maire Mike Savage croit que même si la planification du parc est un peu délicate , le personnel municipal continue de travailler dur sur le projet.

Il y a des complications , dit-il. Mais je suis certain que nous allons arriver là où nous devons aller.

Blue Mountain pourrait être le deuxième parc du genre au Canada, après le parc urbain national de la Rouge dans la région de Toronto.

Le nouveau programme fédéral vise à investir dans des parcs qui mettent en valeur la conservation, connectent les gens avec la nature et encouragent la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le public aura l'occasion de se prononcer sur le plan de ce parc au cours de la prochaine année. Parcs Canada décidera ensuite d'aller de l'avant ou non avec la désignation.