OC Transpo en mode séduction afin de pourvoir 500 postes

Une équipe de recrutement est présente dans plusieurs stations de transport en commun, mercredi et d'autres jours cette semaine, afin de rencontrer des candidats potentiels et de leur fournir des informations pour rejoindre OC Transpo.

On a une présentation "En route" à diverses stations, à travers la ville [...], pour parler avec ceux qui prennent l'autobus et leur parler d'une carrière à OC Transpo , explique Olivia McGuinty, gestionnaire de programme pour le recrutement à OC Transpo.

500 postes à pourvoir

La société de transport en commun dit avoir quelque 500 postes à pourvoir, principalement comme chauffeurs d'autobus, mais aussi comme représentants du service à la clientèle, agents spéciaux, superviseurs de garage et mécaniciens qualifiés.

Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, à OC Transpo. Alors on se prépare pour tout ce qui s'en vient , dit Mme McGuinty, qui évoque notamment la phase 2 du train léger. On essaie de partager le mot qu'on embauche et qu'on a des opportunités pour des carrières très enrichissantes.

Sur les 500 postes à pourvoir, 360 concernent des postes de chauffeurs d’autobus.

On a toujours du mouvement à l'intérieur de l'organisation. Il y a des chauffeurs qui vont prendre leur retraite. À chaque année, il y en a environ une centaine qui vont prendre leur retraite.

Pour postuler, la gestionnaire de programme explique qu’il faut avoir réussi son diplôme secondaire, que ce soit au Canada ou à l’étranger, et disposer de trois ans d’expérience en service à la clientèle. Ensuite, une formation de deux mois à OC Transpo sera nécessaire pour devenir chauffeur d’autobus.

Face à la forte concurrence des autres employeurs, et notamment de la Société de transport de l’Outaouais (STO) qui doit, elle aussi, faire face à la pénurie de main-d'œuvre, Mme McGuinty assure que les conditions de travail sont très compétitives à Ottawa.

Lorsque vous travaillez pour OC Transpo, vous travaillez pour la Ville d'Ottawa, alors il y a un salaire très compétitif, il y a beaucoup d'avantages, d'avancement professionnel, d'opportunités à OC Transpo et à la ville aussi.

Un salon de l'emploi pour OC Transpo, samedi

Mercredi, les équipes d’OC Transpo sont toute la journée aux stations Blair et Hurdman.

Jeudi, elles seront à la station Billings Bridge, de 7 h à 18 h, puis vendredi, aux stations Baseline et Tunney's Pasture, de 7 h à 13 h.

La semaine se terminera avec un salon de l’emploi spécifiquement organisé pour OC Transpo à la station Greenboro, de 9 h à 15 h.

Il va y avoir des employés actuels pour expliquer, parler au public de comment c’est de travailler ici, à OC Transpo. On va avoir des présentations concernant les entrevues et on va avoir des tablettes pour montrer aux membres du public comment faire une application sur notre site web , décrit Mme McGuinty.

Avec les informations de Mama Afou