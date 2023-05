Les Chantiers : le festival où la parole est aux spectateurs

Depuis 16 ans déjà, Les Chantiers réunissent le public et les artistes pour des échanges concrets sur des œuvres inachevées. Après chaque prestation, les spectateurs sont invités à partager leurs commentaires, suggestions et idées.

C’est ce qui est le plus précieux pour moi , raconte Marie-Josée Godin, qui ouvrait le festival en interprétant son texte Dix-roues. J’ai le nez collé sur mon texte depuis un an et demi. Avoir ce regard frais va me permettre de le valider.

Notre mission, c’est vraiment la prise de risque artistique , explique Alice Vermandele, co-directrice générale et artistique des Chantiers. Ouverts aux projets théâtraux, littéraires et aux arts vivants en général, le festival proposent entre autres des lectures, des laboratoires et des séances de travail devant public.

On trouve ça super enrichissant d’ouvrir avant la fin, de se commettre et de se rendre vulnérable comme ça , ajoute-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Affiche du festival Photo : Les Chantiers

L’exercice est effectivement exigeant pour les participants. Il est aussi, au final, très avantageux. Comme artiste, ça éveille l’esprit critique, mais d’un point de vue très constructif. Ça demande qu’on se positionne, qu’on tranche , commente madame Vermandele.

D’ailleurs, deux représentations sont offertes par œuvre, multipliant ainsi les occasions de rétroaction. Les équipes s’ajustent, entre la première et la deuxième [représentation]. Parfois, ils ont un bon filon, et ils peuvent le placer à temps et le tester pour la deuxième , précise Alice Vermandele.

Plusieurs de ces projets se retrouvent par la suite dans les programmations des salles de spectacles de Québec, comme c’est le cas pour Dix-roues, présenté à la fin août à la Bordée. Il y a des choses qui vont changer d’ici là, c’est sûr , dit l'autrice, en souriant.

Les Chantiers sont présentés au théâtre Premier acte jusqu’au 9 juin.