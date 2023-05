Un premier championnat canadien senior pour Naomie Lusignan, l’haltérophile du Pontiac

Pour elle, il est difficile de ne pas être très satisfaite de sa performance. Bien que très habituée à la victoire, l’athlète revenait d’une sérieuse blessure au genou.

J’avais de la misère à marcher et à monter les marches. Je n’étais pas supposée [de prendre part] à la compétition, j’ai même failli me faire opérer. Mais après deux mois à m’entraîner seulement le haut du corps, mon genou était correct , a-t-elle répondu lors de son passage à l’émission Les matins d’ici, mercredi.

Naomie Lusignan fait partie d'une famille d'athlètes. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Sylvain Lusignan

Bien que guérie, Naomie Lusignan ne s’est pas présentée à Toronto avec de grandes ambitions. Elle était bien à l’aise avec la possibilité de ne pas monter sur le podium. Je me suis bien préparée. Je me suis couchée tôt et j’ai bien mangé. Je voulais bien performer et j’ai tout donné.

Cette stratégie et cette mentalité ont visiblement porté leurs fruits : elle a remporté deux médailles d’or et une médaille d’argent lors du championnat canadien.

Naomie Lusignan est une habituée de la plus haute marche du podium. Elle y était aussi montée lors de cette compétition, en juin 2022. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté famille Lusignan

Naomie Lusignan est parvenue, dimanche, à soulever une charge de 111 kg (244 lbs) à l’épaulé-jeté, battant ainsi son record personnel. L’épaulé-jeté est un mouvement haltérophile qui consiste à amener la barre jusqu’à ses épaules pour ensuite la soulever d’une seule détente à bout de bras.

L’athlète de Mansfield était bien consciente qu’elle se mesurait à des adversaires plus vieilles. Elle concédait même 11 ans à certaines d’entre elles, mais ses résultats prouvent qu’elle n’était pas intimidée par cet écart.

Quand j’étais sur le podium, j’étais vraiment sur un nuage!

En plus de ses médailles, Naomie Lusignan a battu un record personnel à l'épaulé-jeté, cette fin de semaine, à Toronto. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté famille Lusignan

Les médailles des Lusignan

Son frère, Xavier, a également été coiffé du titre de champion canadien dans sa catégorie, dimanche. Ce dernier s’était aussi emparé de l’or au Championnat junior panaméricain d’haltérophilie, plus tôt ce mois-ci.

Force est d’admettre que les Lusignan savent comment exceller dans leur sport, d’autant plus que leur père, Sylvain, est bien investi dans leur réussite.

J’ai commencé l’haltérophilie il y a huit ans. Avant, je ne voulais pas en faire. Je ne voulais pas être trop musclée, ce n’était pas trop féminin. Mais mon frère, c’est mon idole, alors s’il fait quelque chose, je veux le faire , a-t-elle ajouté.

Ce n'est pas la première fois que les Lusignan - Xavier et Naomie ici en photo - reviennent d'une même compétition avec une belle récolte de médailles pour leur collection personnelle. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Sylvain Lusignan

Aujourd’hui, elle ne craint pas d’être trop musclée ou trop disciplinée. Bien au contraire. Aller à des party ou boire, ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse. On est [investi] dans notre sport à 100 %.

Les prochains mois de Naomie Lusignan lui serviront de préparation en vue des championnats du monde junior, qui auront lieu au Mexique, en septembre.