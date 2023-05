Cette clientèle représentait, avant la pandémie, 10 % des touristes.

On a eu une belle saison estivale l’an dernier, mais les frontières étaient encore fermées. Là, ça y est, on revient à la normale pour vrai et on est très confiants , souligne la directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est, Annie Langevin.

Ce sont 500 000 $ qui seront consacrés à une campagne de promotion ciblant, outre le Québec, les marchés de l’Ontario et du nord-est des États-Unis. Cette opération met l'accent sur des valeurs sûres.

La route des vins de Brome-Missisquoi, le Zoo de Granby, Foresta Lumina, toute notre offre agro-touristique. On a une trentaine de microbrasseries, on est une destination gourmande. Nos parcs nationaux qu’on met de l’avant, l’observatoire du Mont-Mégantic, évidemment, il impressionne , rappelle Annie Langevin.

Ces pôles d'attraction traversent le temps. Le Zoo de Granby fête ses 70 ans, la route des vins ses 20 ans, et Foresta Lumina célèbre cette année son 10e anniversaire. Chacun, à sa façon, renouvelle son offre.

L’aire d’accueil au parc de la Gorge, pour accéder au parcours de Foresta Lumina, va être améliorée. Dès leur arrivée, les gens sont plongés dans l’univers et ne sont pas juste là à attendre en file pour entrer dans le parcours. Ça dynamise un peu ce temps d’attente , constate l’agente de développement touristique de la MRC de Coaticook, Stéphanie Boisvert.

On a, entre autres, un festival qui vient sur la route des vins, le Festival Escale. Des artistes locaux de la scène québécoise vont venir se donner en spectacle dans des vignobles , renchérit la conseillère en communication marketing du CLD Brome-Missisquoi, Stéphanie Dupuy.

Partout sur le territoire, une centaine de nouveautés ou d'offres améliorées seront proposées. Parmi les nouveaux venus, un premier festival de musique punk et métal baptisé Festival au Lac 2023 sera présenté au parc Daniel-Johnson, à Granby, du 8 au 10 juin, et mettra notamment en vedette Pennywise.

Avec les informations de Guylaine Charette