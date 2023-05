Le dimanche 25 mai 2003, l’animatrice Christiane Charette interrompt la chanteuse Michèle Richard avec qui elle mène une entrevue. Attendez, on me lance des papiers .

En regardant la note qui vient de lui être remise, elle s’exclame : Pardon, est-ce que j’ai bien lu? Au bar montréalais Chez Roger, où est enregistrée l’émission, c’est l’euphorie.

Assise en retrait, Marie-Josée Croze, aussi incrédule qu’enchantée, rejoint l’animatrice qui vient de lui apprendre en direct qu’elle a remporté le prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes.

L’animatrice Christiane Charette annonce à la comédienne Marie-Josée Croze qu’elle vient de remporter le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de Cannes.

Le rôle de Nathalie, interprété par Marie-Josée Croze, est celui d’une jeune junkie qui se rend au chevet de Rémy, un homme souffrant d’une maladie incurable. Elle le soulagera de ses maux en lui fournissant de l’héroïne.

Rentrée avant la fin du festival cannois, faute d'argent pour soutenir l'importante délégation de comédiens québécois présents sur la Croisette, Marie-Josée Croze donne une conférence de presse en compagnie de Dominique Michel, Dorothée Berryman et Johanne Marie Tremblay, qui elles aussi sont revenues à Montréal avant la fin du festival.

Entourée des comédiennes Dominique Michel et Dorothée Berryman en conférence de presse, Marie-Josée Croze indique qu’elle ne s'attendait aucunement à recevoir la Palme de l’interprétation féminine étant donné son rôle de soutien.

« C’est la stupéfaction; moi, mon rôle arrive à la fin du film; dans mon curriculum vitae, c’est écrit rôle de soutien. […] Je suis navrée pour Nicole Kidman (rires). » — Une citation de Marie-Josée Croze

La jeune comédienne affirme avoir été peinée de ne pas être à Cannes pour vivre cet heureux moment de sa carrière, mais elle apprécie la réaction chaleureuse du public montréalais qui lui klaxonne dans la rue pour la féliciter.

Dorothée Berryman explique qu’à la suite de sa projection, le film a reçu une ovation intense d’une durée de 12 minutes. Les invasions barbares touche des valeurs universelles comme l’amitié, la maladie, la mort.

Pour bâtir son personnage, Marie-Josée Croze est allée à la rencontre de toxicomanes et s’est inspirée de leurs témoignages.

« J’aimais particulièrement ce personnage-là parce que c’est un personnage plein de défauts, plein d’ombre. Les junkies, j’avais un peu d'appréhension… Je ne voulais pas tomber dans l’apitoiement. J’ai voulu qu’elle soit lumineuse et pleine de dignité, c’était important. » — Une citation de Marie-Josée Croze

En plus du meilleur scénario au Festival de Cannes en 2003, Les invasions barbares se verra couronné de trois César en 2004 (meilleur film, meilleur scénario et meilleur réalisateur) et il remportera l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Le prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes en 2003 fut un tremplin formidable pour l’actrice, qui a eu par la suite l’occasion de jouer avec plusieurs grands noms du cinéma.