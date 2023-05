La communauté de Wallaceburg ébranlée après la mort de trois jeunes dans un accident

Mardi, la police a identifié les victimes. Il s'agit de Victoria Baertsoen, 24 ans, Matthew Cousins, 24 ans, et Shae-Lynn Bachus, 23 ans, tous de Wallaceburg, en Ontario.

Selon Aaron Hall, conseiller municipal de Chatham-Kent représentant Wallaceburg, cette communauté qui est très unie est ébranlée par la nouvelle.

C'est une tragédie soudaine et dévastatrice, et mon cœur souffre vraiment pour la famille et les amis que nous avons perdus. Nous avons perdu trois jeunes gens , dit-il.

Il décrit les victimes qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer comme de jeunes adultes plein d'énergie, de positivité et d'amour.

Il est évident que c'est un moment difficile pour notre communauté, mais nous resterons unis, nous serons là les uns pour les autres... nous serons là pour les familles , poursuit le conseiller municipal.

Toute une communauté rassemblée

Les drapeaux sont en berne au centre municipal de Wallaceburg et le resteront jusqu'à la fin de semaine, précise la municipalité de Chatham-Kent dans un communiqué. Le conseil municipal observera également un moment de silence lors de sa prochaine réunion, le 29 mai, pour rendre hommage aux personnes décédées.

C'est une nouvelle déchirante. En tant que communauté, nous sommes sous le choc et dans la douleur en pensant aux familles, aux amis et au personnel de Chatham-Kent qui subissent une perte impensable, déclare le maire de Chatham-Kent , Darrin Canniff, dans le communiqué.

Des pasteurs locaux prévoient un service de prière spécial pour aider les gens à faire face à la tragédie.

Selon Brian Horrobin, pasteur de la First Baptist Church, la cérémonie pourrait avoir lieu la semaine prochaine, une fois que les funérailles auront été célébrées.

Nous voulons organiser un service de prière pour la ville, juste pour que les gens se rassemblent et se recueillent un peu, prient pour les familles et la situation, et pour qu'ils aient quelque chose. Nous ne demandons pas aux familles de venir, mais nous sommes juste pour la ville. Il y a tellement de gens, rien que sur les réseaux sociaux, qui crient famine , décrit-il.

La collision impliquant un véhicule à bord duquel se trouvaient cinq personnes et un camion-citerne a eu lieu dimanche soir sur l'avenue McNaughton.

Deux autres personnes présentes dans le véhicule ont également été blessées, l'une d'entre elles est dans un état grave, mais stable, a indiqué la police mardi.

Le conducteur du camion-citerne a été légèrement blessé et transporté dans un hôpital local.

Avec des informations de CBC