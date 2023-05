Les jeunes athlètes transgenres dans la mire de la révision de la politique 713

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement de Blaine Higgs a dévoilé les points qui seront à l’étude dans sa révision de la politique sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle (politique 713). Parmi les trois questions à l’étude, la province va se pencher sur « le processus de sélection d’une équipe sportive et la participation à cette équipe ».

Dans un courriel, une porte-parole du ministère de l’Éducation a confirmé que les autres points à l’étude seraient la participation des parents d’élèves de moins de 16 ans qui souhaitent changer leur prénom et leurs pronoms préférés et l’accès aux toilettes en fonction de l’identité de genre .

Blaine Higgs préoccupé

Lors d’une mêlée de presse vendredi dernier, le premier ministre Blaine Higgs s’est dit préoccupé par le manque d'équité dans les sports féminins .

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, remet en question la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il y a un véritable problème au niveau des sports, nous devons nous y pencher et nous demander : OK, de quoi ça a l’air et comment devrions-nous aller de l’avant? , a-t-il demandé.

Il a ajouté que son équipe souhaite travailler avec les associations sportives pour trouver une solution . Blaine Higgs n’a mentionné ni les associations auxquelles il faisait référence ni la nature des discussions qu’il envisage d’avoir avec elles.

Pas de plaintes dans le milieu sportif

De son côté, l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB) a confirmé ne pas avoir cette préoccupation.

« Il a peut-être reçu des plaintes, mais nous, on n’en a reçu aucune. » — Une citation de Andy Clark, président de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick

Le président, Andy Clark, ajoute ne pas avoir encore été approché par le gouvernement Higgs à cet effet.

Cela fait huit ans que l’ ASINB a une politique inclusive trans en place et aucune plainte d’iniquité de ce genre n’a été portée depuis au moins dix ans, poursuit-il.

Même son de cloche du côté de Hockey Nouveau-Brunswick. Le président de l’organisme, Nic Jansen, est en poste depuis 9 ans. Il affirme n’avoir jamais eu vent de plaintes en ce qui a trait à l’équité dans le sport en lien avec des athlètes transgenres ou cisgenres.

Nic Jansen estime qu'un travail plus grand doit être fait pour inclure les jeunes LGBTQ+ dans les sports. Photo : Gracieuseté Nic Jansen

Je ne peux pas me rappeler de plaintes de parents ou de nos membres en ce qui concerne une personne qui ne peut pas jouer dans une équipe d’un certain genre , indique M. Jansen.

Hockey Nouveau-Brunswick a adopté la politique de Hockey Canada sur l’inclusivité qui permet aux athlètes de rejoindre une équipe du genre auquel ils s’identifient.

M. Jansen ajoute que la province n’a pas consulté Hockey NB explicitement sur cet enjeu, mais qu’il a partagé la politique de Hockey Canada lors d’une réunion sur la diversité et l’inclusion il y a deux semaines.

La politique 713 et le sport

La révision de la Politique 713 est en cours depuis plus d’un mois par le gouvernement Higgs.

Pour l’instant, aucune mention de pratiques sportives n’est inscrite dans la politique 713. Il est toutefois écrit que tout élève pourra participer aux activités scolaires, périscolaires et parascolaires, qui sont sûres, inclusives et conformes à son identité de genre.

Une manifestation contre la révision de la politique 713 au Nouveau-Brunswick a eu lieu le 13 mai devant l'édifice de l'Assemblée législative, à Fredericton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Entrée en vigueur en août 2020, la politique 713  (Nouvelle fenêtre) établit les exigences minimales afin que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+.

Cette politique assure notamment aux élèves le droit d'utiliser le pronom de leur choix, comme il, elle ou iel (pour les personnes non binaires), et la présence d'une salle de bain non genrée dans toutes les écoles. Elle fait aussi en sorte que les parents ne soient pas automatiquement informés si leur enfant utilise un prénom ou un pronom qui reflète son identité de genre.

Le ministre de l’Éducation Bill Hogan a affirmé la semaine dernière que la révision serait achevée sous peu.