Le NPD demande au gouvernement de la N.-É. de réduire les taxes sur les aliments

La chef de l'opposition, Claudia Chender, affirme que son parti proposera une nouvelle législation lorsque les députés reviendront à l'Assemblée législative à l'automne, mais elle espère que la province agira avant.

Il s'agirait d'un remboursement au point de vente sur la taxe de vente provinciale , déclare Claudia Chendler.

C'est exactement ce que fait la Colombie-Britannique et nous pensons qu'il est temps pour la Nouvelle-Écosse de le faire.

Claudia Chender est la députée néo-démocrate de Dartmouth-Sud. Photo : Robert Short

La plupart des produits d'épicerie en Nouvelle-Écosse ne sont pas taxés, mais certains articles, tels que les plats préparés, entraînent toujours des frais supplémentaires.

Les produits vendus en un plus petit nombre de portions peuvent également être taxés, de sorte que les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'en acheter plus sont confrontées à des coûts supplémentaires. Par exemple, une boîte de six barres granolas est taxée, mais pas une boîte de 20.

La Nouvelle-Écosse a déjà supprimé les taxes sur des articles comme les couches, les vêtements pour enfants et les produits menstruels.

En Colombie-Britannique, tous les produits d'épicerie vendus dans les magasins de détail ne sont pas taxés, à l'exception des boissons gazeuses et de l’alcool.

L'Ontario, qui utilise la taxe de vente harmonisée, offre un remboursement au point de vente de la taxe de vente provinciale sur la plupart des aliments de moins de 4 $.

Alors que le coût des aliments continue d'augmenter partout, le nombre de personnes vivant avec l'insécurité alimentaire en Nouvelle-Écosse augmente.

Un rapport publié par l'Université de Toronto ce mois-ci indique que 22 % des Néo-Écossais étaient en situation d'insécurité alimentaire en 2022, contre 17 % l'année précédente.

Christy-Lee Bojarksi est mère de deux enfants et elle rapporte que sa facture d'épicerie a plus que doublé au cours de la dernière année et que toute aide serait la bienvenue. Photo : Radio-Canada / Josh Hoffman

Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire qu'au cours de la dernière année, la facture d'épicerie de notre famille a presque doublé , rapporte Christy-Lee Bojarksi, mère de deux enfants.

La mère qui travaille dit qu'il est difficile de préparer le dîner tous les soirs pour sa famille.

Acheter des choses qui sont préparées est essentiel au bon fonctionnement de notre ménage et devoir payer des taxes supplémentaires est un fardeau dont nous n'avons pas besoin.

Les Néo-Écossais paient plus

Le porte-parole du ministère des Finances, Steven Stewart, rappelle que les Néo-Écossais ne paient pas de taxe sur les produits alimentaires de base, notamment la viande, le poisson, le pain, les œufs, les fruits, les légumes et les produits laitiers.

Il ajoute que la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée ( TVH ) payée en Nouvelle-Écosse, qui est de 10 % , s’applique seulement aux aliments qui ne sont pas considérés comme une épicerie de base.

Nous surveillons de près l'impact de l'inflation et nous avons fourni des aides ciblées aux familles pour les aider à faire face au coût de la vie, notamment en facilitant l'accès à la nourriture locale , a-t-il déclaré.

Le NPD affirme que les Néo-Écossais doivent orienter de plus en plus leur budget vers la nourriture. La famille moyenne dépensera autour de 16 000 $ en épicerie cette année, contre 14 700 $ en 2021.