Vendredi soir, une fusillade mortelle a eu lieu dans la municipalité de Renfrew. Un peu plus de 48 heures plus tard, un second incident a secoué la ville voisine de Pembroke, où deux personnes ont été retrouvées grièvement blessées. L'une d'entre elles est finalement morte à l'hôpital et la police a retrouvé un autre corps, non loin de la scène.

Le préfet du comté de Renfrew, Peter Emon, a qualifié les événements de ce long week-end de troublants et de bouleversants .

Nous avons toujours été une petite communauté très sécuritaire, à bien des égards connectée , a-t-il déclaré. Cela a ébranlé un peu ce niveau de confort et de sécurité.

Le comté comprend la municipalité de Renfrew et partage des services avec la ville de Pembroke.

Les maires des deux communautés ont déclaré à la CBC que, bien qu'ils aient entendu des résidents effrayés à la suite de ces deux incidents, de tels événements demeurent inhabituels. Ils assurent qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur.

Une anomalie pour le maire de Pembroke

Je veux simplement que les gens sachent que notre communauté est sécuritaire et que nous sommes là pour eux , a réagi le maire de Renfrew, Tom Sidney, qualifiant ce qui s'est passé dans sa ville d' acte de violence insensé .

Tom Sidney, maire de Renfrew (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville/CBC

Le maire de Pembroke, Ron Gervais, qui préside également la commission des services de police de la Ville, s'est fait l'écho de ce sentiment, décrivant la communauté comme habituellement calme .

Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons eu un homicide, et encore moins un double homicide , a-t-il déclaré. Il s'agit d'une véritable anomalie.

Les deux incidents se sont produits dans des immeubles appartenant à la Corporation de logements du Comté de Renfrew (RCHC).

Dans un communiqué publié mardi, la RCHC s’est dite profondément attristée par ce qui s'est passé. Avec le Comté de Renfrew, elle assure vouloir soutenir les personnes touchées par la violence.

Bonnie Keefe vit sur le boulevard Vimy, la rue de Renfrew où la fusillade a eu lieu.

Nous sommes blessés , a-t-elle déclaré, décrivant les derniers jours comme un week-end assez difficile .

Bonnie Keefe habite sur le boulevard Vimy, à Renfrew. Elle a déclaré que les voisins se plaignaient depuis deux ans de problèmes dans la maison où un homme a été tué par balle le 19 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Mme Keefe et un voisin nommé Craig Wright se sont rendus au siège de la RCHC , mardi, pour exprimer leur frustration. Ils ont indiqué avoir déjà signalé la maison où la fusillade s'est produite comme une maison à problèmes et avoir demandé l'expulsion de ses occupants depuis deux ans.

Nous voulons simplement que notre petit quartier soit sûr , a-t-elle expliqué.

M. Wright a raconté que sa fille de 13 ans avait été très perturbée par la présence des ambulanciers qui s'occupaient de la victime. Depuis, elle dort dans la même chambre que lui.

Cela ne devrait pas arriver dans une communauté familiale , a-t-il estimé.

Un lien entre les incidents de Renfrew et Pembroke?

Un porte-parole du comté a déclaré que la RCHC ne pouvait pas partager d'informations sur les locataires, invoquant la confidentialité, mais il a confirmé qu'il disposait d'une procédure d'expulsion lorsque toutes les autres tentatives échouaient.

M. Emon, qui a expliqué avoir été travailleur social pendant 40 ans avant de devenir directeur, a jugé qu'il était préoccupant que les deux incidents se soient produits dans des logements communautaires.

Le Comté attend d'avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé avant de procéder à un examen interne pour déterminer ce qui aurait pu être fait différemment, a-t-il ajouté. Cet examen pourrait inclure la modification des baux de location ou l'ajout de ressources supplémentaires aux neuf travailleurs sociaux et aux sept agents chargés des relations avec les locataires déjà employés, a-t-il illustré.

Dans un communiqué de presse publié mardi soir, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) a déclaré que, bien qu'elle ne puisse pas spéculer sur d'éventuels liens, les enquêteurs de Pembroke et de Renfrew communiquent entre eux.

Les résidents s’interrogent

Mardi, la PPO a déclaré qu'une autopsie avait été pratiquée sur les victimes du double homicide de Pembroke.

Les enquêteurs ont ajouté qu'ils ne divulgueraient aucune autre information personnelle de celles-ci pour la sécurité de la victime survivante , qui se trouve toujours à l’hôpital.

Les meurtres de Pembroke ont eu lieu quelques jours seulement après la fusillade mortelle de Renfrew. La police a depuis identifié la victime de cette fusillade comme étant Jonathan Logan, âgé de 41 ans.

Selon M. Emon, ce long week-end de violence a amené les résidents du comté de Renfrew à s’interroger sur leur communauté.

Tout le monde veut savoir ce qui se passe , a-t-il expliqué. S'agit-il d'un incident isolé? S'agit-il d'un symptôme d'un problème plus vaste?

En l'absence de réponses immédiates, le préfet du comté de Renfrew a déclaré que les autorités se concentrent sur le soutien à apporter aux personnes touchées par ce qui s'est passé.