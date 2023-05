4,9 M$ pour aider des jeunes à s’éloigner de la criminalité à Longueuil

Avec cet argent, le SPAL lancera avec ses partenaires communautaires le projet Groupe CONTACT.

Près de 300 jeunes de 12 à 17 ans et leur famille auront droit à diverses ressources pour les amener à éviter ou encore à quitter un mode de vie criminel.

Le meilleur moyen de prévenir les crimes est de les arrêter avant qu’ils ne se produisent, et c’est exactement ce que fera le projet annoncé aujourd’hui, en donnant aux jeunes les moyens de faire les bons choix et de réussir dans la vie , a déclaré Marco Mendicino.

Le nouveau directeur du SPAL , Patrick Bélanger, considère que ce programme s’inscrit parfaitement dans sa philosophie de police de concertation . Selon lui, il faut intervenir au-delà de l’aspect judiciaire de l’acte commis .

Le nouveau chef du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Patrick Bélanger Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Nous désirons travailler avec les adolescents et leurs familles afin qu’ils se mobilisent dans la compréhension de ce qui les a menés aux abords de la délinquance, cela afin d’éviter la rechute de ces jeunes et leur engagement malheureux et dangereux dans la spirale de la délinquance , a-t-il ajouté.

Les services offerts aux jeunes et à leur famille vont couvrir une variété d’ateliers et d’activités, comme de la sensibilisation aux risques des gangs, des services et conseils aux parents, de la formation professionnelle et du soutien à l’emploi.

La mairesse de Longueuil Catherine Fournier salue l’approche du SPAL axée sur la prévention du crime, citant en exemple la mise en place du programme RESO.