Stéphane Simoneau remporte un prix d’excellence : « ça termine une belle carrière » 

Le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke (SPCIS), Stéphane Simoneau, a reçu le prestigieux prix d’excellence Paul-Perreault de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Mardi soir au conseil municipal de Sherbrooke, plusieurs personnes ont souligné la carrière de celui qui cumule plus de 30 ans d’expérience comme pompier, et qui doit prendre sa retraite au cours des prochains mois.

Le prix Paul-Perreault souligne ses nombreuses réalisations en matière de gestion stratégique, de gestion des interventions et de la sécurité civile, sans oublier celle de son personnel et le cadre de programmes de formations qu'il a établi , a précisé la Ville dans un communiqué.

Il a très tôt procédé à la mise en place de caméras de surveillance de la crue des eaux. [...] De plus, sa ville a été la première ville québécoise à intégrer le rôle de premier répondant à celui de pompier en 1994, alors qu’il était simple pompier. Il dira de cet exploit "c’est quelque chose qui se faisait aux États-Unis, et on trouvait que l’idée était bonne" , a entre autres raconté la présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, Catherine Boileau.

« Ça termine une belle carrière qui va se terminer dans quelques mois. J’ai toujours eu du plaisir à travailler avec vous. » — Une citation de Stéphane Simoneau, directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

On travaille tous pour le citoyen, et j’ai eu à cœur l’expérience que j’ai eue ici à Sherbrooke, et j’ai apprécié chaque seconde , a-t-il ajouté avec émotion.

En plus du prix Paul-Perreault, Stéphane Simoneau a aussi remporté la Médaille des pompiers pour services distingués en 2014.