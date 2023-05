Sherbrooke demande à Québec d’adopter un registre des loyers 

Un registre interactif proposé par Vivre en ville est déjà fonctionnel et en ligne. Il est présentement alimenté par plus de 20 000 personnes dans la province, dont plusieurs dizaines à Sherbrooke, qui ont déclaré volontairement leur loyer mensuel et le nombre de chambres de leur appartement. Adam Mongrain, le directeur en habitation de Vivre en ville, est cependant catégorique : l’outil clé en main est fait pour être dirigé par les gouvernements. L’auto-déclaration devrait éventuellement faire place à des données plus officielles.

Les gens peuvent tout de suite s’en servir avec le petit jeu de données qui est en ligne. Mais on ne l’a pas construit pour ça. C’est comme si on avait fait atterrir un jet en ville, et on invitait les gens à venir voir le jet, rentrer dans le cockpit, essayer les instruments. Mais pour piloter un jet, ça prend un pilote. Un pilote, c’est un gouvernement qui va être en mesure d’alimenter la solution avec des données administratives , a-t-il expliqué en comité plénier.

Il a également souligné que seulement 20 % des ménages du Québec savent comment fonctionne la clause G du formulaire du bail, qui indique le prix le plus bas payé pour le logement au cours des 12 derniers mois , selon le site web de Vivre en ville.

La donnée existe

Pendant la soirée, des élus ont entre autres posé des questions quant à la disponibilité des données sur les loyers des citoyens. Le fait de les rendre publiques dépendra de la volonté du gouvernement, a précisé la mairesse Évelyne Beaudin après la séance du conseil.

La donnée existe à l’intérieur des systèmes de la Ville. On connaît les détails des loyers, et même si le loyer est tout inclus, chauffage-électricité, ou si c’est juste le loyer. On a toutes ces informations-là porte par porte, sur l’ensemble du territoire, [...] mais pour l’instant, ce n’est pas possible dans le cadre légal actuel de libérer cette information-là. Il faut vraiment que ce soit le gouvernement du Québec qui dise "go, cette information-là, maintenant, vous nous la donnez", parce qu’idéalement, il faudrait que ce soit centralisé, quand même, pour la grandeur du Québec , a-t-elle avancé.

En attendant une réponse du gouvernement provincial, elle encourage tout de même les citoyens à utiliser l'outil actuellement disponible. C’est toujours une bonne idée d’informer la population pour qu’ils puissent aussi se mesurer, combien ça coûte un loyer de ce type-là à Sherbrooke, etc. [...] Puis on pense que ça viendrait vraiment propulser les choses si le gouvernement du Québec venait traiter l’information financière entourant les loyers de la même façon qu’on traite l’information financière entourant la valeur des immeubles sur un territoire .

« À Sherbrooke, avant, on se sentait un peu à l’abri des hausses de loyer démesurées. On disait souvent "à Montréal, c’est cher, mais à Sherbrooke, on n’est pas du tout à la même place." Maintenant, on voit qu’on n’est pas du tout à l’abri. [...] Je pense que si on veut pouvoir aller de l’avant, il faut aller dans une perspective de données ouvertes, je pense que c’est la bonne approche. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke