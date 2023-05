Un homme sauvé de la noyade grâce à sa veste de flottaison après avoir chaviré

L'homme d'une soixantaine d'années a eu la vie sauve, car il portait une veste de flottaison individuelle.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville, les policiers de la MRC du Fjord-du-Saguenay ont été appelés vers 18 h à propos d'un canot qui venait de chavirer.

Il y avait deux hommes à bord de l'embarcation et l'un d'eux, âgé dans la soixantaine, était tombé et manquait à l'appel. C'est l'autre homme qui a réussi à rejoindre un chalet et appeler les secours. Donc les intervenants se sont rendus sur place pour procéder aux recherches et, vers 19 h 50, le disparu a été localisé par le service incendie. Donc il portait une veste de flottaison. Ceux-ci l'ont récupéré avec leur embarcation , a-t-elle raconté, sans pouvoir préciser exactement où il avait été retrouvé.

Il a été conduit au centre hospitalier de façon préventive.

En 2019, un homme de 37 ans avait perdu la vie dans le lac Ha! Ha! Il avait sauté à l'eau depuis une embarcation pour se rafraîchir et n'était jamais remonté à la surface. Son corps avait été repêché le lendemain.