Dans l’Alberta rurale, le bleu conservateur domine toujours, mais de plus en plus de panneaux orange du Nouveau Parti démocratique (NPD) apparaissent dans le paysage, au point que le parti ambitionne d’atteindre au moins cinq sièges ruraux.

Le long d'une rue tranquille de Pincher Creek, dans le sud de la province, quelques maisons arborent des panneaux orange vif qui contrastent avec le bleu dominant.

Juneva Green était en train de faire des courses lorsque son mari a installé la bannière du NPD sur leur pelouse.

« Quand je suis rentrée et qu'il avait installé la pancarte, j'ai dit : "Jim, les voisins vont penser que nous sommes communistes" » — Une citation de Juneva Green, partisane du NPD

La famille Green vit à Livingstone-Macleod, une circonscription que le NPD n'a pas gagnée depuis 1966, mais qui abrite des poches d'électeurs progressistes.

Les projections de sièges montrent que les progressistes sont de sérieux concurrents dans seulement une poignée des 41 circonscriptions situées à l'extérieur des deux grandes villes de la province, Edmonton et Calgary.

Les plus grandes concentrations de force du Parti conservateur uni (PCU) continuent d'être dans les circonscriptions rurales, dont il détient 39 à l'heure actuelle. Cela signifie que moins le NPD remportera de sièges dans les petites villes et les zones rurales, plus son chemin vers la victoire sera difficile.

Zones rurales contre centres urbains

Toutefois, autant il est difficile de voter progressiste dans une petite ville de l'Alberta, autant il est difficile ou d'être un partisan conservateur dans la ville d'Edmonton tenue par le NPD.

Lors de la dernière élection, nous avons posé des pancartes du NPD des deux côtés de la maison et nous nous sommes rendu compte que nous étions les seuls à avoir des pancartes , témoigne Sharron Toews, une résidente de Nanton, qui a voté pour toutes les tendances politiques.

Selon elle, la province ayant été dominée par les conservateurs pendant de nombreuses années, des Albertains seraient peut-être tentés, à présent, par un autre choix.

Le fait que nous soyons dans un système bipartite où l'opposition aux conservateurs s'est largement regroupée autour du NPD est vraiment important , soutient Clark Banack, directeur de l'Alberta Centre for Sustainable Rural Communities à l'Université de l'Alberta.

Il dit s'attendre à des résultats beaucoup plus serrés qu'il y a 10, 15 ou 20 ans.

L' autre Alberta , comme les sondeurs appellent parfois les régions situées en dehors des deux métropoles, ne sourit pas assez au Nouveau Parti démocratique. En 2019, le parti n' y a obtenu que 23 % des 927 000 votes exprimés.

Le NPD défie le PCU dans Livingstone-Macleod

La circonscription de Livingstone-Macleod, par exemple, a élu un député du PCU en 2019 avec plus de 70 % des voix, contre 21 % pour le NPD . C'est un bastion conservateur et le port d'attache de la cheffe conservatrice, Danielle Smith.

Malgré tout, le néo-démocrate Kevin Van Tighem veut y défier la candidate conservatrice, Chelsae Petrovic, expliquant que les habitants de l'Alberta rurale « sont préoccupés par les mêmes choses que partout ailleurs dans la province ».

Les 41 sièges en dehors d'Edmonton et de Calgary comprennent également des villes comme Red Deer et Lethbridge, qui sont plus difficiles à départager.

La santé et le coût de la vie

Les questions qui se posent dans l'ensemble de la province sont les mêmes : les soins de santé et le coût de la vie.

La campagne du NPD vise à obtenir des gains en dehors des villes. L'objectif est d'obtenir au moins 5 sièges ruraux et au mieux 10.

Karen Shaw a été élevée dans une famille conservatrice qui pratique l'élevage dans la moitié nord de l'Alberta. Elle est aujourd'hui candidate du NPD dans la circonscription de Morinville-St. Albert, une circonscription où les sondages indiquent une course à quitte ou double.

La vague orange qui a porté le NPD au pouvoir en 2015 comprenait une victoire dans cette région. Ce n'est pas le cas quatre ans plus tard, lors des élections de 2019. Le parti néo-démocrate s'efforce de convaincre les électeurs indécis qu'il mérite d'avoir une nouvelle chance de gouverner.

Jean Pultz a voté pour le NPD la première fois en 2019. Il tentera à nouveau sa chance avec le parti de Rachel Notley, même s'il est sceptique quant à la capacité du parti à tenir ses promesses.

C'est par ailleurs de cette hésitation des électeurs à l'égard des deux grands partis que les petits partis, notamment le Parti albertain, aimeraient tirer parti.

