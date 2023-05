Procès d’Arcel Bissonnette : un spécialiste en gynécologie témoigne pour la défense

Arcel Bissonnette fait face à des accusations en lien avec cinq agressions sexuelles présumées sur des patientes, auxquelles il plaide non coupable, et maintient que son intention a toujours été professionnelle. Les faits seraient survenus alors qu’il travaillait à l’Hôpital Sainte-Anne et au Centre médical Seine, entre 2004 et 2017.

Mardi, le médecin gynécologue-oncologue spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers affectant l'appareil reproducteur féminin, Allan Covens, a décrit les pratiques gynécologiques qu’il enseigne à ses étudiants depuis plusieurs décennies.

Au cours des audiences précédentes, de présumées victimes ont entre autres assuré que le Dr Arcel Bissonnette ne portait pas de gants au moment de l’examen pelvien et avait retiré entièrement ses doigts de leur vagin, à plusieurs reprises, ce que dément l’accusé.

Dr Allan Covens confirme que tout examen gynécologique au contact des muqueuses, anales, vaginales, et de la bouche, doit se faire avec des gants.

Il ajoute toutefois que l’examen pelvien peut nécessiter de retirer ses doigts du vagin de 1 à 2 centimètres ou, plus rarement, de les retirer complètement afin de se replacer.

La Couronne a aussi appelé une spécialiste à s'exprimer, il y a près d'une semaine. La médecin de famille Kimberly Wintemute a notamment décrit des procédures pour des examens gynécologiques et rectaux différentes de celles qu’aurait réalisées Arcel Bissonnette.

Le consentement verbal ou non verbal

Le consentement et la communication ont aussi été au cœur de l’interrogatoire. Le Dr Covens explique que le consentement peut être verbal, non verbal, ou être une combinaison des deux et indique que le langage corporel peut être perçu comme un signe de consentement.

Le médecin gynécologue-oncologue dit qu'il vérifie toujours que ses patientes soient en confiance. En cas de doute, il met l’examen en pause et ajoute qu’aucune patiente ne devrait être surprise par l’entame d’un examen médical.

Certaines présumées victimes avaient fait part de leur malaise puisqu'elles soutiennent avoir dû se dénuder durant les examens. Selon Allan Covens, les zones sensibles qui ne sont pas examinées devraient être couvertes.

Après cinq heures d’interrogatoire, la défense dit avoir terminé d'interroger Allan Covens, mais pourrait lui poser des questions supplémentaires mercredi matin. Ce sera ensuite à la Couronne de mener son contre-interrogatoire auprès du spécialiste.

Selon la procureure Renee Lagimodière, les deux parties devraient présenter leurs arguments finaux jeudi. La juge Sadie Bond pourrait rendre sa décision vendredi.

Avec les informations de Catherine Moreau