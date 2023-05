Pour la surintendante principale de la Division Dépôt, Sylvie Bourassa-Muise, il s’agit d’une occasion de mettre en lumière l'évolution de la GRC au fil des années.

Forts des 150 ans d’expérience de la GRC , voici l’occasion de montrer ce qui nous anime et à quel point nous avons grandi et continuons d’apprendre , souligne-t-elle, dans un communiqué de presse.

La surintendante principale souligne aussi les 138 ans de la Division Dépôt de la GRC à Regina, où les cadets de l'organisation sont formés.

Centre de la formation et plus vieille division de la GRC , la Division Dépôt est le lieu de rassemblement de la majorité de nos membres , note-t-elle.

Sylvie Bourassa-Muise soutient également que la GRC a mis en œuvre des initiatives visant à refléter la diversité de la population canadienne.

« On a appris du passé, on apprend toujours aussi, on modernise, on essaye d’être aussi plus transparent non seulement envers notre communauté, mais aussi envers la communauté canadienne dans son ensemble et avoir une gouvernance qui représente les Canadiens. »