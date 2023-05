Son gouvernement a déposé, le 11 mai dernier, le projet de loi 24 qui ferait passer la rémunération de base des élus de 101 561 $ à 131 766 $. Ce projet de loi est rendu à l'étape de l'adoption du principe.

À la période des questions mardi, le premier ministre a de nouveau défendu la mesure, recommandée par un comité indépendant, en affirmant qu'il fallait recruter en politique les meilleurs candidats, de tous les horizons.

La semaine dernière, il avait argué que le débat sur la rémunération des élus de l'Assemblée nationale traînait depuis trop longtemps, et que son gouvernement à lui faisait preuve de courage .

Je pense entre autres à un jeune père de famille qui veut offrir le plus possible à ses enfants. C'est normal qu'on lui offre une rémunération qui est compétitive , a déclaré M. Legault au Salon bleu mardi.

« Un jeune père ou une mère de famille a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C'est comme ça que je vois la vie, moi. »