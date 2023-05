Sans relève, le Pro-Am Gagné-Bergeron pourrait déménager à Montréal

Patrice Bergeron, Simon Gagné et le fondateur de l’événement, Alain Rioux, ont décidé de passer le flambeau à l’issue du prochain Pro-Am. Le petit événement démarré il y a 15 ans est devenu un monstre à gérer , a expliqué l'ex-Remparts Rioux, mardi, en conférence de presse.

Mon téléphone sonne dix fois par jour pour le Pro-Am, 365 jours par année. Ça fait 15 ans que je le fais et j’ai mis tout mon cœur là-dedans, mais le temps, c’est la seule chose que je ne peux pas acheter et il ne m’en reste pas tant que ça.

Le fondateur et vice-président du Pro-Am, Alain Rioux. Photo : Radio-Canada

La croissance de l’événement est une bonne chose d‘un point de vue caritatif. L’an dernier, 425 000 dollars ont été remis à des fondations et des organismes caritatifs, dont le Pignon Bleu à Québec. Mais à 63 ans, Alain Rioux est prêt à céder sa place.

Un groupe montréalais intéressé

Côté hockey, Patrice Bergeron et Simon Gagné se sont déjà engagés à trouver d’autres joueurs locaux de la LNH qui pourront associer leur nom à l’événement. Reste à trouver un homme d’affaires ou une entreprise prête à prendre les rênes.

Alain Rioux a déjà approché les deux plus grosses organisations de hockey à Québec , mais ces dernières ont jugé qu’elles n’avaient pas les ressources nécessaires pour prendre en charge l’organisation.

Un groupe de Montréal a manifesté son désir de reprendre l’événement pour l’amener dans la métropole, mais Rioux préférerait que le Pro-Am demeure à Québec, au profit d’organismes locaux.

Je lance un cri du cœur aux gens d’affaires de Québec. S’il y a du monde qu’on ne connaît pas qui sont intéressés à reprendre l’événement, on va les aider à poursuivre notre mission.

Giguère avec les vedettes de la LNH

Dans tous les cas, c’est un alignement relevé de joueurs de la LNH qui foulera la glace du Centre Vidéotron, en août prochain. Patrice Bergeron sera le capitaine de l'équipe revêtant l’uniforme des Bruins, tandis que David Savard fera de même avec une formation tricolore.

Jonathan Marchessault, Jonathan Huberdeau, Yanni Gourde, Thomas Chabot et une quinzaine d’autres joueurs du circuit Bettman ont déjà confirmé leur présence, tout comme une hockeyeuse émérite de la région.

Élizabeth Giguère dans l'uniforme des Bulldogs de Minnesota-Duluth Photo : UMD Athletics

Élizabeth Giguère, qui a porté les couleurs de l’équipe canadienne cet hiver, participera pour la première fois au Pro-Am.