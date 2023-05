Les chefs de services incendie veulent moins de pompiers volontaires au Québec

Le 8 mai dernier, l’Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec (AGSICQ) a réclamé une rencontre d’urgence avec le premier ministre François Legault. L’objectif de cette rencontre : mettre rapidement sur pied un comité pour réformer le milieu de la sécurité incendie . L'Association n’a reçu qu’un accusé de réception.Une semaine plus tôt, deux pompiers volontaires de Saint-Urbain, dans Charlevoix, perdaient la vie en tentant de sauver des citoyens lors de la crue exceptionnelle de la rivière du Gouffre.Jean Melançon, le coprésident de l’AGSICQ, affirme que ce n’est pas ce qui a poussé les chefs pompiers à réclamer une rencontre d’urgence. La réflexion, assure-t-il, est en cours depuis longtemps.

La Loi sur la sécurité incendie date de plus de 20 ans , dit-il.De récents événements tragiques ont mis en lumière la nécessité de cette réforme. Quelques jours avant les inondations qui ont coûté la vie à Régis Lavoie et à Christopher Lavoie, un rapport de la coroner Géhane Kamel sur la mort du pompier Pierre Lacroix a mis en lumière le manque flagrant de formation chez les pompiers. Quand on lit certains rapports du coroner, il faut se questionner , admet Jean Melançon.

Réduire le nombre de services incendie

Selon l’AGSICQ, le Québec recense 622 services d’incendie, dont 392 desservent moins de 2000 habitants.

Ce n'est pas normal , dit Jean Melançon. À 2000 habitants, le directeur est à temps partiel, les pompiers sont à temps partiel. Comment voulez-vous faire face à toutes les spécialités, aux besoins, à la formation? D’ailleurs, 75 % des pompiers québécois sont des pompiers volontaires. Sans vouloir s’avancer sur un objectif précis, Jean Melançon croit qu’il faut fusionner les services pour réduire le nombre de premiers répondants, mais faire en sorte qu’ils travaillent à temps plein. Ce changement permettrait aussi de combattre la pénurie de main-d'œuvre, ajoute-t-il.

« On pense qu'en diminuant le nombre de services incendie, en les regroupant ensemble, on va être capable de se former et d'intervenir de façon beaucoup plus efficace. » — Une citation de Jean Melançon, coprésident de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec (AGSICQ)

Uniformiser la formation

Tous les pompiers du Québec n’ont pas exactement la même formation. Ce sont les municipalités qui ont la responsabilité de créer un schéma de couverture de risques sur leur territoire et de réclamer une formation appropriée pour leurs premiers répondants.Au Québec, ces formations sont données par l’École nationale des pompiers et l'Institut de protection des incendies. Or, l’AGSICQ remarque que les techniques de sauvetage diffèrent souvent d’un service d’incendie à l’autre.

Même dans les services à temps plein, on se rend compte que les méthodes de travail ne sont pas les mêmes , dit Jean Melançon. Ayons des formations uniformisées nationales pour s’assurer d’atteindre les objectifs et de ne pas mettre en péril des sauvetages ou des sauveteurs.

Objectif 2024

Les chefs pompiers demandent au gouvernement des changements rapides. Idéalement, on voudrait que pendant l'année on commence la réforme. Dépendamment de son ampleur, on aimerait qu’on essaie de mettre ça en place l'année prochaine , dit Jean Melançon.