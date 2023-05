L’industrie cinématographique de Calgary reconnue à Cannes

Trois entreprises de décors permanents, CL Ranch, John Scott Ranch et Albertina Farms, ont remporté le prix du meilleur lieu de tournage. Cette récompense valorise l’importance de l’apport créatif des lieux dans la narration, mais aussi l'accompagnement et les services apportés aux producteurs par l’entreprise.

Pour Teresa Copithorne, la propriétaire de CL Ranch qui a accueilli entre autres le tournage de la série The Last of Us, ce fut un honneur d'être reconnue face à une concurrence internationale : Je ne m'y attendais vraiment pas, souligne-t-elle avec émotion.

« Je pense que ce prix va avoir un impact sur l'industrie du cinéma en Alberta, mais aussi pour la province en général. » — Une citation de Teresa Copithorne, propriétaire de CL Ranch

Un décor permanent est une reconstitution grandeur nature permanente d'un lieu en extérieur. Il reste cependant malléable et peut être adapté au besoin d'un tournage comme cette ville au style Western proposée par la compagnie CL Ranch.

Les décors permanents de CL Ranch sont situés à 40 minutes de la Ville de Calgary.

Les décors de CL Ranch sont sur patins, ils peuvent être donc déplacés.

Tous les décors de CL Ranch peuvent être adaptés au besoin. La propriétaire, Teresa Copithorne, choisit à la fin du tournage de conserver ou pas les modifications apportées par la production.

De nombreuses compagnies en Alberta proposent des décors permanents. Pourtant, selon la propriétaire de CL Ranch, il existe une véritable entraide entre les différents lieux et aucune rivalité due à la concurrence.

Calgary, quant à elle, est arrivée finaliste dans la catégorie de ville la plus engagée pour le cinéma. Ce prix est décerné à une municipalité dont l'investissement a aidé à la réalisation de productions audiovisuelles, tout en développant les compétences locales et en stimulant son économie et sa richesse culturelle.

Cette reconnaissance témoigne que Calgary est une destination de choix pour les productions mondiales à grande échelle, car nous travaillons ensemble pour créer l’environnement propice à leur succès , déclare le commissaire au cinéma du Conseil de développement économique de Calgary, Luke Azevedo.

« Les habitants de Calgary savent que notre ville est l'une des plus prometteuses dans les secteurs du cinéma et de la télévision. Avec ce prix et cette nomination, maintenant, le monde entier le sait. » — Une citation de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, dans un communiqué

La remise de prix s’invite en coulisse

La remise de prix Global production a eu lieu pour la première fois en 2023. Ce nouvel événement du 7e art souhaite mettre en lumière le travail fourni en coulisse par les productions cinématographiques et télévisuelles à travers le monde grâce à une série de récompenses variées. Son panel s’étend du prix de la production la plus durable à celui de l’inclusivité et de la diversité.

Pour son lancement, la remise de prix Global production a rassemblé un jury éclectique dont la PDG de l'Institut international Sami du film, Anne Lajla Utsi, la directrice générale du Réseau européen des femmes dans l'audiovisuel, Anamaria Antoci ou encore le vice-président de HBO, Jay Roewe.

Cette remise des prix se veut comme un point de rencontre entre les membres de l’industrie cinématographique déjà présents au Festival de Cannes qui a lieu chaque année, à la mi-mai.