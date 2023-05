Les amis, ça va être la lecture à soi. Alors… action!

Les élèves s'exécutent pendant que Nacera Ouali se promène discrètement d'un pupitre à l'autre pour répondre à leurs nombreuses questions.

Je dois tout lire? , demande, incertaine, l'une des élèves.

Oui, tu dois tout lire , répond-elle.

Nacera Ouali aide des élèves de la classe d'Isabelle Talbot. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Les personnalités de Nacera Ouali et Isabelle Talbot sont fort différentes. Et pourtant, elles forment une équipe solide.

Isabelle Talbot n'en revient pas encore de cette expérience. J'aurais bien aimé avoir cette aide-là avant aujourd'hui, je considère que ça a changé ma vie , confie l'enseignante.

Le fait que j'ai eu Nacera a fait en sorte, par exemple, que mes élèves ont appris à lire plus rapidement. D'habitude, c'est vers la fin décembre, mais cette année, c'était le 1er novembre , raconte-t-elle.

Isabelle Talbot cumule 31 ans d'expérience à titre d'enseignante. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Nacera Ouali côtoyait déjà les enfants en dehors des heures de classe, matin, midi et soir, en tant qu'éducatrice au service de garde. Celle qui les disciplinait ou les apaisait déjà les accompagne désormais tout au long de la journée.

Quand il y a le calme, l'enfant apprend plus vite , fait-elle remarquer avec sa douce voix.

Avec le projet pilote, Nacera Ouali est passée de 20 heures de travail entrecoupées de moments à attendre à près de 35 heures en continu. C'est une méchante différence! , dit-elle.

Mais ce qu'elle trouve le plus valorisant, c'est de pouvoir être complice des progrès des enfants ou solidaire de leurs difficultés.

Les aides à la classe sont des employés du personnel de soutien, comme des éducateurs et éducatrices en service de garde, mais aussi des techniciens en éducation spécialisée ou des surveillants.

Satisfaction générale , selon un rapport préliminaire

Selon les auteurs du rapport préliminaire préparé pour le ministère de l'Éducation (MEQ), le projet apporte une satisfaction générale à toutes les parties concernées : enseignantes et enseignants, aides à la classe et directions d'école.

Les éducatrices connaissent déjà les élèves. Elles sont capables de parer à leurs besoins dès le départ. Donc, les enfants sont beaucoup plus disposés à l'apprentissage , explique Nancy Granger, professeure en gestion de l’éducation à l'Université de Sherbrooke et coauteure du rapport avec le directeur du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES), Denis Savard, qui est également professeur titulaire à l'Université Laval.

Des élèves de la classe de première année d'Isabelle Talbot à l'école Saint-Pierre-Claver. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Les chercheurs ont analysé des centaines de pages de réponses des directions d'école, des enseignants et des aides à la classe. Ils ont également réalisé des entrevues en personne, mené des forums de discussion et organisé des panels avec des experts. Leur bilan final sera publié d'ici la rentrée scolaire.

Nancy Granger est déjà catégorique : le projet est prometteur.

On voit une harmonie dans la classe, et cette équipe génère en plus quelque chose de différent de ce qui se fait habituellement. Le fait d'être deux, ça crée plus d'idées , résume-t-elle.

« Le projet des aides à la classe, c'est un lieu de plus de possibles. » — Une citation de Nancy Granger, professeure en gestion de l’éducation à l'Université de Sherbrooke et coauteure du rapport préliminaire sur l'aide à la classe transmis au MEQ

Taux de satisfaction quant à la répartition des tâches Personnel enseignant : 81 % Aides à la classe : 90 %

Source : Rapport préliminaire préparé par le Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire pour le MEQ

Un concept 100 % québécois

L'idée de jumeler personnel de soutien et profs mijote depuis plusieurs années dans le milieu scolaire, promue notamment par l'un des syndicats qui représentent les éducatrices : la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).

Son président, Éric Pronovost, est d'ailleurs éducateur en service de garde.

Il y a environ 25 ans, une expérience l'a marqué. Alors qu'il travaillait à l'école primaire Marie-Renouard, à Beauport, une enseignante, madame Martine , lui demandait souvent de l'accompagner lors d'activités de plein air et culturelles.

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ Photo : FPSS-CSQ

Il se rappelle une sortie au Musée des beaux-arts. Je m'occupais de gérer les élèves pendant qu'elle s'occupait de la pédagogie. Je l'écoutais parler de Picasso, et ça m'inspirait moi-même. Je disais aux élèves après : "Qu'est-ce tu vois, toi, dans ce tableau-là?" , se remémore-t-il.

Éric Pronovost devient président de son syndicat en 2013. Il défendra dès lors cette idée, qui lui trotte dans la tête , de faire en sorte qu'un éducateur ou une éducatrice soit aidant dans une classe. Le gouvernement Legault tendra l'oreille à cette idée à son arrivée au pouvoir.

Jean-François Roberge, alors ministre de l'Éducation, lors d'une période de questions au Salon bleu. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Au printemps 2021, le ministre Jean-François Roberge propose d'implanter le projet d'aide-enseignants .

Mais le terme, inspiré des teacher's aids en Ontario, pose problème, selon la CSQ , autant pour les enseignants que pour le personnel de soutien. Le syndicat propose de renvoyer à deux métiers distincts plutôt que donner l'impression qu’il s'agit là d'un assistant d'enseignant, voire d'un futur enseignant.

C'est ainsi que le terme aide à la classe , suggéré par la CSQ , est adopté par le gouvernement. Il sera implanté un an plus tard, sous forme de projet pilote.

Un avant et un après projet pilote?

Au départ, les enseignants y croyaient plus ou moins , confie Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ).

Mais pour plusieurs, ça a été la bouffée d'air qu'ils n'attendaient plus , ajoute-t-elle.

L'enseignant Vincent Tremblay avec l'éducatrice en service de garde Marie-Jessica Samuel. L'école De La Broquerie, à Boucherville, fait partie des établissements qui participent au projet pilote. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Vincent Tremblay, enseignant à l'école primaire De La Broquerie, dit ne pas pouvoir s'imaginer sans aide à la classe désormais.

Si le projet pilote ne revenait pas, ce serait vraiment reculer dans nos conditions. Pour moi, il y a un avant et un après ce projet-là , dit-il.

Sa collègue éducatrice en service de garde, Marie-Jessica Samuel, abonde dans le même sens.

C'est tellement valorisant. Et les enfants nous respectent plus. On devient des alliés pour eux parce qu'on les a aidés avec les mathématiques ou à écrire la lettre a , cite-t-elle en guise d'exemple.

« On est éducatrices. On veut être avec les enfants. » — Une citation de Marie-Jessica Samuel, éducatrice en service de garde, École De La Broquerie, Boucherville

On ne peut plus reculer, tout le monde est gagnant là-dedans, c'est extraordinaire, conclut la technicienne en service de garde de leur école, Sophie Lapointe, qui coordonne les horaires des éducatrices.

Le projet pilote en chiffres 100 écoles participantes 850 classes 17 000 élèves Coût : 10,5 millions de dollars (2022-2023) 100 écoles s'ajouteront au projet pilote en 2023-2024 pour un total de 200 établissements.

Les syndicats appellent à la prudence

Tant la CSQ que la CSN précisent qu'il faut poser des balises claires afin d'éviter que des écoles ou des enseignants utilisent les éducatrices en service de garde pour des tâches en dehors de leur champ de compétence.

La présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Certaines aides à la classe se sont fait demander de compiler les notes des élèves ou de faire de la correction, alors que c'est la prérogative des enseignants , mentionne Annie Charland, présidente du secteur scolaire à la Fédération des employés du secteur public (FEESP-CSN).

D’autres se sont aussi fait demander de faire de l’accompagnement pour des élèves à besoins particuliers, car ils n’ont pas de TES [technicienne en éducation spécialisée], alors qu’ils devraient en avoir une.

Ce projet-là, ça ne doit pas remplacer l'aide professionnelle dont les élèves ont besoin, comme un psychoéducateur ou un technicien en éducation spécialisé , insiste Josée Scalabrini, de la FSE-CSQ.

À la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), on souligne que le gouvernement ne doit pas non plus perdre de vue le fond du problème.

Qu'est-ce qui s'est passé dans la classe pour que les profs ne soient plus capables de gérer ça seuls? Comment se fait-il que la classe a autant besoin d'aide? Le projet pilote ne répond pas à cette question-là , déplore sa présidente, Mélanie Hubert.

Mélanie Hubert, présidente de la FAE Photo : Radio-Canada

L'implantation du projet d'aide à la classe à toutes les écoles dépend des négociations en cours entre le gouvernement du Québec et le secteur public.

Et les enfants dans tout ça?

De retour dans la classe de madame Isabelle, les enfants, eux, loin de la politique et des défis administratifs, veulent une chose : garder leur Nacera.

C'est qu'elle est vraiment gentille , nous dit Kahuna Ronceray-Afriat.

Et elle nous aide à faire des mathématiques , expliquent Antoine Carrier et Tiana Soilihi.

Et au cahier de français , ajoute Oliver Pomkoski.

Nacera Ouali dirige les élèves vers la sortie alors que la classe est terminée. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Avertissement.

Radio-Canada a découvert en exclusivité, en questionnant plus en profondeur les enfants, que madame Nacera a un secret…

Elle donne des récompenses , nous indiquent plusieurs sources.

Des pizzas et des gâteaux , précisent nos informateurs, tous âgés de 7 ans.

Nous les remercions toutes et tous pour ces précieuses informations.