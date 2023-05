La Conférence régionale des préfets est à la recherche d’un nouveau directeur général

Sur celui-ci, on peut lire que la direction générale assiste les préfètes et les préfets dans le cadre des relations gouvernementales, d’affaires publiques et médiatiques. Elle veille au développement durable et à l’occupation dynamique du territoire et assure le suivi des décisions des membres de la CRP .

Le poste, basé à Saguenay, offre un salaire annuel de 105 000 $, en plus d’une gamme complète d’avantages sociaux.

Selon le réseau social LinkedIn, c’est Aldé Gauthier qui était jusqu’à tout récemment le directeur général, et ce, depuis 2015, en plus d’être directeur général de l’Alliance forêt boréale.

Un article de La Presse paru le 11 avril dernier indiquait que la Conférence régionale des préfets (CRP) du Saguenay-Lac-Saint-Jean partageait les mêmes locaux de Jonquière et le même personnel que l’Alliance forêt boréale.

Organisation méconnue

Plutôt discrète depuis sa création en 2015, l’organisation gère de plus en plus de dossiers ayant une portée régionale, dont le Comité de maximisation des retombées économiques régionales (CMAX) et la Stratégie régionale de recrutement et d'attraction de la main-d'œuvre, qui sera présentée sous peu.

Ces responsabilités viennent avec des enveloppes de Québec.

Il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle Conférence régionale des élus (CRÉ), selon le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Il y avait une représentation beaucoup plus grande. Les enjeux gouvernementaux actuels ne nous autorisent pas à aller aussi loin. On va se maintenir dans les paramètres qu’on nous demande, mais naturellement, les tables qu’on aura à organiser nous permettront d’avoir une consultation beaucoup plus élargie , a avancé Louis Ouellet.

Avec les informations de Mélissa Paradis et Julien B. Gauthier