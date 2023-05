Université Laurentienne : guérir les traumatismes après des licenciements de personnel

Dans une note interne que l'Université a fait parvenir à Radio-Canada, elle explique reconnaître qu’un grand nombre de membres du corps professoral et du personnel sont affectés par les traumatismes et par les pertes qu’ils ont subis .

Le corps professoral et les membres du personnel de l'Université sont invités à participer à ces séances qui offriront un espace sécuritaire pour explorer les sentiments de traumatisme et de perte et parler de l’impact sur le bien-être des individus .

En avril 2021, l'Université Laurentienne s'est déclarée insolvable, avant d’avoir recours à la Loi sur les arrangements des créanciers des compagnies et d'entamer un processus de restructuration. Elle avait par la suite procédé à des coupes dévastatrices.

Tard, mais important

Le professeur émérite à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne Jean-Charles Cachon accueille favorablement l’annonce de la tenue de ces séances axées sur la guérison.

« C'est tard, mais c'est important, et puis je pense qu’effectivement, ça devrait aider à au moins réduire les dommages psychologiques qui ont été subis par beaucoup de gens et depuis très longtemps, sur une longue période. » — Une citation de Jean-Charles Cachon, professeur émérite à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne

M. Cachon explique que les réductions de personnel ont commencé dès les années 2010, que beaucoup de gens ont été mis à pied et qu’ils sont livrés à eux-mêmes maintenant.

« On peut déplorer qu’il n’y ait pas eu un peu plus d’aide et que les employeurs n’aient pas d’obligations de ce côté vis-à-vis d’employés qui sont mis dehors. » — Une citation de Jean-Charles Cachon, professeur émérite à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne

Les séances en personne auront lieu les 29 et 30 mai au campus de l’Université et seront organisées par la firme TelusHealth.

L’atelier virtuel suivra, une semaine après, et donnera aux individus des stratégies de résilience pour les aider à développer des moyens de faire face aux difficultés.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret