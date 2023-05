Des enfants de moins de six ans dans des installations temporaires de la DPJ

Le manque criant de familles d'accueil en Mauricie a forcé la DPJ (Direction de la protection de la jeunesse) à héberger plusieurs enfants de moins de six ans, dont au moins un poupon, dans ses installations temporaires au cours des dernières semaines. Dans certains cas, les enfants y sont restés plus de 10 jours alors que ces séjours sont habituellement limités à de très courtes périodes.

Il s'agit d'une situation exceptionnelle et sans précédent, a réagi le directeur adjoint de l'hébergement jeunesse au CIUSSS MCQ, Mathieu Bédard, mardi. On a déjà vu des situations comme celle-là, mais très peu dans cette tranche d’âge. On réussissait toujours à bien repositionner les bébés.

Le ministre responsable de la DPJ, Lionel Carmant, s’est pourtant opposé dans le passé à l'implantation de foyers de groupe pour les jeunes enfants. La DPJ Mauricie ne définit toutefois pas les installations concernées comme des foyers de groupe, mais plutôt comme un secteur d'hébergement temporaire d'urgence , faisant valoir que les enfants ne sont pas intégrés au groupe des 6 à 12 ans qui occupe le même bâtiment. Les plus jeunes bénéficient aussi d’un meilleur encadrement, soit d’un intervenant par enfant, plaide Mathieu Bédard.

Ce qu’on a mis en place correspond à une chambre dans une famille , insiste-t-il, tout en admettant que les enfants sont exposés à une rotation constante d’intervenants, contrairement à la stabilité d’une famille d’accueil.

Mathieu Bédard explique que les enfants se sont retrouvés dans cette situation, car les demandes d’hébergement ont augmenté significativement sans que le nombre de familles d’accueil ne suivent la même trajectoire.

On est à pleine capacité. Ce n’est pas d’hier qu’on informe la population pour lui dire qu’on a besoin d’elle. Si les gens sont intéressés à prêter main forte, ils sont les bienvenus , affirme-t-il.

Des critères de sélection critiqués

La présidente du regroupement des familles d'accueil du Québec, Geneviève Rioux, affirme que des familles ont pourtant levé la main pour aider, mais qu’elles sont écartées injustement.

Le foyer de groupe est utilisé pour, excusez mon langage, parker un enfant, parce qu’on n’a pas de place ailleurs. Mais les places ailleurs, on les a. On se ferme les yeux pour plusieurs raisons : parce que la famille d'accueil n'a pas été fine, parce qu’elle a refusé de rendre service à l’établissement. Ça, ça ne devrait jamais exister , dénonce-t-elle.

Ses propos rejoignent des témoignages de familles d’accueil, d’intervenants et d’avocats spécialisés en protection de la jeunesse qui se sont confiés à Radio-Canada.

La DPJ répond qu'elle fait déjà preuve de flexibilité lorsque c’est possible. Il y a des critères sur lesquels on s’assouplit. On peut donner des dérogations temporaires, mais il y a d’autres critères qu’on ne souhaite pas abaisser pour toutes sortes de raisons. Si on génère trop de déséquilibres, on met en péril le projet de vie de tous les enfants hébergés dans un milieu , rétorque Mathieu Bédard.

Des intervenantes préoccupées

Le syndicat qui représente les intervenants de la DPJ s’inquiète de voir que de plus en plus d’enfants en bas âges séjournent dans des installations temporaires. Ça veut dire qu’il y a de moins en moins de marge de manœuvre avec les familles d’accueil indique Manon Hamel, de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Cette dernière estime que la DPJ joue avec les mots en affirmant que ses installations temporaires n’équivalent pas à un foyer de groupe. Manon Hamel craint que les séjours se multiplient et s’allongent pour les bambins. S’ils sont physiquement en sécurité auprès des intervenants, selon elle, leur sécurité affective est en jeu.

La DPJ dénombre environ 540 familles d'accueil pour plus de 1200 enfants.

Avec les informations d’Amélie Desmarais