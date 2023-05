Ancien Da Giovanni : un projet immobilier bloqué faute d’entente avec une locataire

Le restaurant italien, qui a régné durant plus de 60 ans en face de ce qui était autrefois appelé le square Berri, a déménagé un peu plus à l'ouest, en 2021, pour céder la place à un projet immobilier.

L'arrondissement de Ville-Marie a autorisé récemment la firme responsable de ce projet, Mondev, à démolir les bâtiments, mais à la condition d'y ériger les 176 condominiums prévus et de régler le dossier avec Carla White, la locataire habitant depuis une dizaine d'années dans un édifice situé rue Saint-Hubert, à l'arrière de l'ancien restaurant.

Or, il n'y a toujours pas d'entente, et le projet immobilier est arrêté.

Le promoteur Mondev dit avoir offert à Carla White beaucoup d'argent pour quitter les lieux. Le président de la firme, David Owen, a expliqué devant le comité de démolition de l'arrondissement de Ville-Marie lui avoir d'abord proposé 8000 $, puis 12 000 $ en dédommagement.

On lui a offert un montant de 20 000 $ qu'elle a également refusé, déplore-t-il. Elle a indiqué à notre avocat qu'elle voulait un penthouse et un montant de plus de 50 000 $. David Owen précise que Carla White a aussi refusé un bail dans l'un de ses immeubles, car elle n'aimait pas son emplacement près de la station de métro Beaudry.

Carla White, devant le restaurant Da Giovanni. Photo : Radio-Canada

« La seule chose qui occupe mes pensées est ce que je vais faire après tout ce désordre. » — Une citation de Carla White, locataire

Ce n'est pas la lune que Mme White demande, réplique son avocat, Manuel Johnson. On pourrait très bien lui attribuer un logement comme locataire avec un bail de cinq ans par exemple, que ce soit un penthouse, je ne le sais pas. Sinon ça va prendre une indemnité qui va lui permettre de retrouver les mêmes conditions [que présentement], mais pas pendant six mois, un an, là. Il va falloir que l'indemnité soit suffisante pour couvrir une bonne période de temps.

Contrairement à Mondev qui préfère ne pas commenter le dossier publiquement, l'avocat de Mme White considère être en meilleure position de négociation depuis que le comité de démolition de l'arrondissement a lié le projet de construction à un règlement du dossier avec la locataire.

Dans les faits, cela signifie, selon lui, une véritable entente avec la locataire et non un jugement du Tribunal administratif du logement, où les deux parties sont convoquées à la fin juin.

« Ce sont deux droits qui s'affrontent. Le droit de faire des profits immobiliers, mais nous estimons que le droit fondamental au logement est plus important. Ça devrait avoir priorité, c'est un conflit un peu de classes [sociales], on peut le dire comme cela. » — Une citation de Me Manuel Johnson, avocat de la locataire Carla White

Je pense qu'il y a une bonne volonté de la part du propriétaire d'offrir quelque chose d'intéressant pour la locataire , dit le responsable de l'urbanisme au comité exécutif de Montréal, Robert Beaudry.

Les élus de l'arrondissement souhaitent un règlement rapide du dossier pour redonner plus de vie au secteur qui a à la fois mauvaise mine et mauvaise réputation. On s'attend, ajoute M. Beaudry, à ce qu'il y ait une conclusion entre la propriétaire et la locataire pour qu'on puisse aller de l'avant avec les permis de démolition et de construction.

Pas de logement social prévu sur le site

Le projet de Mondev ne prévoit pas de logement social sur le site, même si le secteur en a bien besoin, selon le Comité logement Ville-Marie. Le porte-parole Eric Michaud invite Mondev à offrir une partie des terrains à la Ville pour, justement, y développer des logements sociaux.

C'est une contribution foncière, dit-il, qui va nous permettre par la suite d'y développer un projet, dans lequel Mme White pourrait éventuellement être relocalisée.

En attendant un déblocage du dossier entre Mondev et sa locataire, l'enseigne de Da Giovanni demeure éteinte dans ce secteur du centre-ville durement éprouvé depuis quelques années.