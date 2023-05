Rives-du-Saguenay : toutes les écoles en mauvais état rénovées d’ici 10 ans

La direction assure que toutes ses écoles rencontreront les exigences du ministère dans un horizon de 10 ans.

Selon la directrice du Service des ressources matérielles, Émilie Lavoie, tous les bâtiments auront une cote A, B ou C dans une décennie.

L’objectif, ça serait de résorber notre déficit de maintien, c’est-à-dire de ne plus avoir d’école cotée D et E. Donc, on aurait des écoles strictement A, B et C, et en montant, avec les années qui viennent sur un horizon de 10 ans , a annoncé Émilie Lavoie.

Rappelons que la semaine dernière, Radio-Canada rapportait que 51 % des écoles des Rives-du-Saguenay sont en mauvais ou en très mauvais état, ce qui correspond à des cotes D et E.

Tout comme il avait été mentionné dans le reportage initial, mais sans accorder d’entrevue, le CSS a affirmé que ces données ne sont pas à jour.

La donnée que vous avez, qui est autour de 50 % si je ne m’abuse, est basée sur des inspections qui ont eu lieu il y a quelques années, voire plus d’une année. Elles ne tiennent pas compte des dernières rénovations qui ont été effectuées dans nos milieux, comme par exemple l’école Mont-Valin qu’on a rénovée, mais qui ne figure pas au niveau de la codification du ministère puisqu’elle est inscrite comme étant D, alors qu’elle a été complètement rénovée , a expliqué la directrice générale, Chantale Cyr.

Selon les donnés du CSS , la proportion d’écoles en mauvais ou en très mauvais état serait de l’ordre de 39 %.

Des déménagements

Les rénovations d’écoles primaires nécessitent une logistique énorme, puisque le CSS choisit de transférer les élèves dans des écoles secondaires.

Ainsi, des élèves d’écoles primaires déménagent pendant une année scolaire, le temps de rénover leur établissement. C’est ce que le centre de services a fait avec les enfants de la maternelle quatre ans à la sixième année qui fréquentent l’École primaire La Carrière, à Chicoutimi-Nord. Un chantier de 3,6 millions de dollars est en cours pour agrandir et rafraîchir le bâtiment. Les écoliers ont été installés sur un étage de l’École secondaire Charles-Gravel, réaménagé pour répondre à leurs besoins.

L'école secondaire Charles-Gravel Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

Des jeunes de l’école L’Horizon migreront vers Laure-Conan en septembre, alors que des élèves de l’École primaire Sainte-Thérèse, à La Baie, fréquenteront l’École secondaire des Grandes-Marées.

Chantale Cyr assure que la cohabitation fonctionne bien.

C’est plus optimal et on avait l’espace pour. On a les aménagements requis, avec une cour d’école, un débarcadère d’autobus pour recevoir nos jeunes de façon sécuritaire , explique-t-elle.

D’après un reportage de Mélyssa Gagnon