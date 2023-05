Le Matanais Charle Truchon à la Coupe Memorial

Ses parents, les Matanais Annie Tremblay et Harold Truchon, sont déjà très fiers que leur fils et les Remparts aient remporté la Coupe du Président en fin de semaine à Halifax, après une disette de 47 ans.

Oui, c’est une très belle nouvelle. Disons que cette victoire, on l’attendait depuis longtemps. Cette année, on est à notre année d’apogée, disons, on est à maturité avec le club des Remparts, donc cette victoire était vraiment attendue , lance le père de Charle.

Les parents de Charle Truchon, Annie Tremblay et Harold Truchon, se rendront à Kamloops pour assister à la Coupe Mémorial. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On est fier de le voir là, mais on est fier aussi de tout le cheminement qu’il a fait, ajoute son père.

La mère de Charle Truchon est aussi ravie du parcours de son fils. Si je pouvais résumer Charles en trois mots, ce serait persévérant, très discipliné et on s’est toujours dit que c’était important d’être heureux dans tout cela , lance Annie Tremblay.

À 20 ans, Charle Truchon en est à sa 4e année dans l’équipe.

Le défenseur a connu des victoires importantes comme celle aux Jeux du Canada, mais la Coupe Mémorial est la plus importante à ses yeux. On veut le plus gros trophée aussi. Ça prend de la concentration jusqu'à la fin. Tu sais, chaque match, chaque présence, chaque périodes sont cruciaux, lance-t-il.

Charle Truchon a aussi remporté le trophée Marcel-Robert qui récompense celui qui performe autant sur la glace que dans ses études.

L’étudiant en sciences de la nature au cégep de Limoilou et son père sont d’avis que toutes les années passées dans la région de Matane ont fait de lui une bonne partie de l’athlète qu’il est aujourd’hui.

Matane, c'est une petite ville, c'est une ville qui est soudée , commente le jeune homme. Tout le monde se connaît un peu. J'essaie d'apporter un peu ça avec l'équipe qu’on soit proche les uns des autres, qu'on ne soit pas gêné ensemble. Puis, qu’on soit une famille dans le fond.

Les gens des régions, il y a quelque chose de particulier. On doit se battre plus fort que les autres, on doit manger des kilomètres pour performer dans le AAA, on est jamais près de rien, mais par contre, quand on veut y aller, là, notre force de caractère se distingue des autres , ajoute Harold Truchon.

Le père croit que cette nouvelle étape pourrait aider son fils à obtenir une invitation d'un club professionnel. On ne veut rien devancer, mais si c’était le cas, c’est un autre objectif que Charle vise et on serait fier comme parent , dit Harold Truchon.

La famille se rendra en fin de semaine en Colombie-Britannique, voir leur fils jouer. On y va vraiment en famille, on veut le vivre avec lui, on est très près de Charle. Donc non, c’est sur qu’on ne pouvait pas ne pas se rendre à Kamloops, dit Harold Truchon.

Avec les informations de Jean-François Deschênes