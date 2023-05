Enterprise, aux T.N.-O., accueille des gens évacués dans son magasin de meubles

Aux Territoires du Nord-Ouest, le maire d’Enterprise, Michael St-Amour, qui est également gérant du magasin Super A Cash & Carry, a offert les lits et les divans du commerce aux gens évacués de la région de Hay River. Et cela, en attendant que le feu de forêt qui menace leur communauté soit maîtrisé et qu’ils puissent retourner chez eux.

Située à environ 40 km de Hay River, la petite communauté d’Enterprise a le cœur sur la main. Michael St-Amour dit avoir reçu un appel le soir de l'évacuation, le 14 mai, de la mairesse de Hay River, Kandis Jameson, et de la cheffe de la Première Nation Kátł'odeeche , April Martel.

Toutes deux lui ont demandé d’aider les résidents évacués en ouvrant la seule station-service du hameau d’environ 100 habitants.

Michael St-Amour est le gérant du magasin de meubles Super A Cash & Carry, à Enterprise. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

Michael St-Amour a ensuite appelé l’agent administratif principal et les conseillers du hameau pour faire ouvrir le centre communautaire. Plusieurs ont offert de leur temps pour aider autant que possible. Certains ont aidé avec la circulation, et on a seulement aidé les gens du mieux qu’on peut. On a offert des chambres de motel aux gens fatigués.

Le conseil a aussi décidé d’ouvrir les portes du magasin de meubles Super A Cash & Carry pour permettre à d’autres de se reposer sur les lits et les divans en arrivant dans la communauté.

Dès le lendemain, Michael St-Amour a invité les gens à prendre la route vers Yellowknife, où est situé le centre d’évacuation. « Quand les gens se sont réveillés le lendemain, on leur a dit "vous devez aller à Yellowknife au centre d’évacuation", et [je leur ai donné] le numéro de téléphone. »

Michael St-Amour dit que certaines personnes n’ont pas voulu partir, surtout les personnes âgées. Je comprends que Yellowknife offre beaucoup plus de services et de ressources que nous, mais les personnes âgées ne voulaient tout simplement pas partir.

Je n’ai pas été élevé à repousser les gens dans le besoin , dit le francophone originaire de Montréal et résident d’Enterprise depuis une vingtaine d’années.

Des gens âgés

Plus d'une semaine après l’évacuation, 14 personnes sont toujours installées dans le magasin de meuble. C’est le cas de Tessie Gonzales et de son mari Romeo, qui souffre de problèmes de santé, ce qui l’empêche de prendre la route de plus de 400 km vers Yellowknife.

« Mon mari ne peut pas faire de longs trajets à cause de son problème de santé [cardiaque], alors c’est l'endroit le plus agréable pour nous et on l’apprécie beaucoup. »

Tessie Gonzales et son mari Romeo sont heureux de pouvoir rester à Enterprise pendant les évacuations de Hay River, menacée par un feu de forêt. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

On aime vraiment ça ici, c’est une communauté accueillante , dit Tessie, ajoutant que les habitants d’Enterprise se sont montrés très empathiques et serviables.

Tessie Gonzales dit qu’elle aime aussi le centre communautaire, qui offre des repas et où elle peut aller socialiser avec d'autres personnes. Son mari Romeo dit qu’une soirée de musique a été offerte au centre, répandant la bonne humeur parmi les gens évacués. Debbie Richard, une résidente de Hay River, est aussi temporairement hébergée au Super A Cash & Carry. Elle passe ses journées installée à une table de cuisine à faire de l’artisanat.

Debbie Richard occupe son temps en faisant de l'artisanat sur une table de cuisine du magasin Super A Cash & Carry, à Enterprise. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

Michael St-Amour dit que des douches et des toilettes sont à la disposition des résidents et que des repas sont livrés tous les jours. « Ils sont bien. Ils vont au centre communautaire pour jaser avec les autres qui sont restés ici dans leur tente-roulotte. Ils sont [à l’aise]. »

Et comme si ce geste n’était pas suffisant, le gérant explique que les meubles utilisés par les gens évacués seront vendus à très gros rabais lorsque la situation sera revenue à la normale. « Les chaises, les sofas, les lits, on va tout donner à 90 % [de rabais]. »

« Il y a beaucoup de monde qui a perdu beaucoup [de choses] dans leur maison. C’est un moyen d’aider », dit Michael St-Amour.

Avec les informations de Carla Ulrich