Des exceptions seront toutefois prévues pour certains sentiers, notamment ceux situés au nord du parc canin Jardins-Lavigne.

En mai 2021, la Ville de Gatineau a mis en place un projet pilote chapeauté par la Fondation Forêt Boucher, afin d’autoriser les chiens en laisse sur les sentiers municipaux de la forêt.

Les objectifs du projet étaient, entre autres, de sensibiliser les propriétaires de chiens et de recueillir des données permettant d’évaluer la [possibilité] d'autoriser ou non les chiens en laisse dans les sentiers , a expliqué Adrian Corbo, président de la Fondation Forêt Boucher.

Adrian Corbo, président de la Fondation forêt Boucher Photo : Radio-Canada

Le projet a duré dix mois. Si la proportion de la population qui tenait leurs chiens en laisse dans les sentiers est passée de 5 % à 49 % durant l'exercice, le résultat a été bien inférieur à l'objectif de 95 % qui avait été ciblé par le conseil municipal.

Ça allait bon train, puis on a frappé une ligne de stagnation , a ajouté M. Corbo.

Le président de la fondation a révélé que le projet a nécessité plus de 1000 interventions et entraîné l’abandon de certains bénévoles.

Il y a des conséquences réelles [à ne pas mettre une laisse à son chien] […]. On a des activités où des bénévoles ont été mordus. On a un employé qui a déjà eu à sortir sa bonbonne de poivre de cayenne et des requêtes ont été faites à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [ CNESST] à cause de ça, parce qu’il ne se sentait plus à l’aise d’aller dans la forêt Boucher à titre d’employé , a fait savoir M. Corbo.

Par conséquent, la fondation a recommandé aux élus de complètement interdire les chiens sur les terrains de la forêt.

« Il y a des impacts sociaux, mais aussi environnementaux. C’est prouvé que lorsqu'on sort des sentiers à maintes reprises, ça piétine la flore, ça fait fuir les animaux qui se tiennent proches des sentiers. […] ça, on ne le voit pas. Notre chien il est gentil, on l’aime, ils se promènent [puis] il revient nous voir. Il n’a pas un oiseau dans la bouche, mais il a peut-être écrasé un nid [dans lequel se trouvaient] des œufs. » — Une citation de Adian Corbo, président de la Fondation de la forêt Boucher

Faire preuve de tolérance

Mais de son côté, Geneviève D’Amours, directrice territoriale du centre de services d’Aylmer, a plutôt proposé aux élus d’interdire les chiens dans la forêt boucher, sauf dans certains sentiers situés au nord du bassin Jardins-Lavigne, mais également dans celui qui permet l’accès à la zone clôturée via [la rue] Samuel-Edey , a-t-elle dit.

Geneviève D'Amours, directrice territoriale du centre de services d'Aylmer Photo : Radio-Canada

Cette proposition permet la présence des chiens en laisse dans les zones qui sont les plus utilisées par les gardiens de chiens. [La proposition] limite l’impact sur la zone présentant des vulnérabilités écologiques et elle permet deux accès à la zone clôturée , a plaidé Mme D’Amours.

Une proposition qui était d’ailleurs identique à celle formulée par le comité exécutif.

À la fin de la séance, les élus ont choisi de suivre la voie proposée par la Ville plutôt que celle de la Fondation Forêt Boucher.

La conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray, s’est dite désolée qu’un grand nombre de propriétaires soit pénalisé pour certaines personnes qui ne respectent pas la réglementation en matière de chien en laisse.

Des gens que le conseiller et président du comité exécutif Daniel Champagne a qualifiés de champions récalcitrants, totalement irresponsables .