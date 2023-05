Le propriétaire du bâtiment démoli dans le Vieux-Québec pourrait écoper d’une amende

Avant sa démolition, Jean-François Barré, propriétaire de l'édifice de l'avenue Sainte-Geneviève, construit en 1896, souhaitait entreprendre des rénovations pour le remettre au goût du jour. Un permis à cet effet lui a été accordé en 2019 ainsi que des subventions pour l'aider à réaliser la remise à neuf.

Le 45 de l'avenue Sainte-Geneviève a été démoli sous le regard de résidents du secteur. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

La Ville assure avoir fait son travail.

Lorsqu’il y a une demande de permis de manière générale, on présume de la volonté et de la bonne foi du propriétaire de faire des travaux , affirme Mélissa Coulombe-Leduc, responsable du patrimoine et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Québec.

Elle précise que des suivis ont été faits auprès du propriétaire pour valider son intention de commencer les travaux. En parallèle, le service d’inspection continuait son travail en inspectant régulièrement l’extérieur de l’édifice. La dernière inspection date d’environ un an. C’est dans les normes , dit la conseillère.

« Rien n’indiquait à l’extérieur que l'édifice menaçait de s’effondrer. [...] L'édifice n’est pas passé sous le radar, puisqu’il y a eu des inspections. » — Une citation de Mélissa Coulombe-Leduc, responsable du patrimoine et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Québec

Aucune inspection intérieure n’a toutefois été exécutée par les équipes de la Ville¸, puisque le propriétaire affirmait ne pas avoir entamé son projet.

Selon nos informations, qui méritent d’être validées, il y a des hypothèses que des travaux ont été faits à l’intérieur. Est-ce que ces travaux-là ont fragilisé la bâtisse? Ce sont des choses qu’on va évaluer. Si c’est le cas, quelqu’un va devoir répondre de ses actes , dit le maire Bruno Marchand.

Jean-François Barré a préféré ne pas formuler de commentaires pour l’instant .

Évaluation des recours

Mélissa Coulombe-Leduc affirme effectivement qu’une amende n’est pas exclue. On est en train d’analyser nos différents recours , dit-elle. Mais d’abord, il devra y avoir un bilan.

Jean-François Barré est propriétaire de l'immeuble du 45, avenue Sainte-Geneviève. Photo : Radio-Canada

S’il est justifié d’ajuster les règlements en matière de patrimoine pour inciter les propriétaires à jouer leur rôle dans la préservation des immeubles, la Ville n’hésitera pas à le faire, assure la conseillère. De plus, la mise en place d’un registre des bâtiments inoccupés et une surtaxe sur ceux-ci, comme le propose Québec d’abord, n’est pas exclue.

L’objectif, c’est que nos bâtiments soient occupés par des gens qui les habitent à temps plein. [...] Il y en a quelques-uns [inoccupés] dans le Vieux-Québec. Mais on veut aussi que ce soit plus facile de les aménager et de les habiter. Alors, avant de pénaliser les propriétaires, notre processus doit être diligent et c’est sur ça qu’on travaille , dit le maire.

Selon le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, la Ville devrait dresser un inventaire des immeubles en difficulté pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.