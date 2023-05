Sara Dufour en spectacle à la Pyramide des Ha! Ha! pour la fête nationale

C'est ce qu'a annoncé le conseiller municipal Martin Harvey lors de la séance du conseil d'arrondissement de La Baie, qui s'est tenue mardi après-midi.

C'est d'ailleurs l’équipe du Festival international des rythmes du monde (FIRM) qui organisera l’événement. L’organisme a reçu un montant de 27 700 $ du comité exécutif de Saguenay.

L'an dernier, c'était le groupe baieriverain Orloge Simard qui avait joué à cet endroit lors de la fête nationale.

Sécurité accrue

Martin Harvey souligne que la sécurité sera améliorée. L’an dernier, lors du spectacle d’Orloge Simard, des personnes intoxiquées avaient lancé des feux d’artifice dans la foule.

L’alcool sera notamment vendu sur place, contrairement à l’édition précédente.

Ça va être aménagé avec des clôtures et de la sécurité. [...] Ce sera un peu plus protégé que l’an passé. Ça avait bien été, mais on avait eu des petits problèmes. Cette année, la bière va se vendre à l’intérieur et il va y avoir un système de sécurité avec des clôtures pour sécuriser les gens qui viennent au spectacle , a indiqué le conseiller Martin Harvey.

L’ouverture du site se fera à 17 h 30 et le spectacle débutera à 20 h.