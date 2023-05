Les œuvres de la perleuse autochtone Helen Oro à la Semaine de la mode des Fidji

Au moins 60 collections de mode seront présentées par plus de 100 modèles lors de cet événement, indique le site internet de Fiji Fashion Week.

Membre de la Première Nation crie Pelican Lake en Saskatchewan, Helen Oro estime qu'elle saisira cette occasion pour partager le savoir-faire et la culture autochtone.

Je suis sûre que je vais rencontrer des gens qui ne connaissent pas à la culture et les peuples autochtones , affirme-t-elle. Ce qui est passionnant, c'est de pouvoir intégrer ma culture à mon travail et de pouvoir la partager aux autres. J'ai une façon très amusante et optimiste de le faire, tout en étant respectueuse.

Helen Oro présentera une collection spéciale, inspirée par un drame familial lors de cet événement. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

La collection spéciale d'Helen Oro est inspirée par un récent drame familial.

Une oeuvre de la perleuse autochtone Helen Oro. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

Cette collection a une signification très profonde pour moi. Chaque couleur représente quelque chose , explique-t-elle toute émue.

« Le rouge représente le décès de ma sœur, le noir représente mon chagrin, et le blanc représente ma guérison. Je veux incorporer tout ça ensemble et créer une collection puissante qui met en valeur notre beauté et notre culture, ainsi que la force et l'autonomisation des femmes . » — Une citation de Helen Oro, créatrice de mode autochtone

Je dois guérir de ce que notre famille a vécu, et je le fais à travers mon travail. Nous disons toujours que le combat est une forme de guérison , souligne Helen Oro.

La créatrice de mode mise beaucoup sur le perlage dans son travail et pour chacune de ses nouvelles collections, elle essaie d'imaginer comment inclure des perles aux habits qu'elle crée de manière innovante.

C'est tellement amusant d'explorer et d'expérimenter et de partager cela d'une autre manière. J'espère pouvoir l'enseigner aux autres , souligne Helen Oro. Il y a tant d'artistes autochtones talentueux avec lesquels vous pouvez collaborer si vous êtes fascinés par notre travail, notre perlage, nos styles.

Helen Oro sera accompagnée d'une équipe de mannequins et de stylistes entièrement composée de femmes autochtones.

L'étudiante et mannequin vedette Ember Whitford fera partie de cette équipe. Elle estime que ce voyage est un moyen de faire avancer sa carrière.

J'ai de la chance de pouvoir aller aux Fidji et je suis très reconnaissante de faire partie de cette équipe , se réjouit-elle.

La Semaine de la mode des Fidji regroupe chaque année plus de 3000 invités venus de partout dans le monde, selon les organisateurs. Helen Oro est la première créatrice autochtone du Canada à participer à cet événement.

Avec les informations d'Anna-May Zeviar