Une Britanno-Colombienne poursuit le système de santé après une surdose à l’hôpital

Selon elle, les médecins de l’établissement ont perdu la trace du dosage d'opioïdes qui lui ont été administrés lors de son séjour à l’hôpital et elle dit aujourd’hui devoir vivre avec des blessures au cerveau liées à la surdose qu’elle a faite.

Dans la poursuite que l’étudiante métisse a déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique plus tôt ce mois-ci, on peut lire que les blessures causent des douleurs, de l’inconfort et de la souffrance à la plaignante .

Pour l’instant, le contenu de la poursuite n’a pas été prouvé en cours et aucun des défendeurs n’a encore fourni de réponse.

Durant la pandémie, l'hôpital régional à Cranbrook a fait partie des établissements dont les services ont été affectés en raison du manque de personnel. Photo : Régie de la santé de l'Intérieur de la Colombie-Britannique

Surdosage à l’hôpital

Le 16 mai 2021, Barbie Torres a été admise à l’hôpital pour des vomissements et des douleurs liés à sa maladie de Crohn. De la morphine et un dérivé, l’hydromorphone, tous deux des opioïdes, lui ont d’abord été administrés.

La patiente a ensuite reçu de la kétamine, qui est un anesthésique à action rapide, et un autre dosage de morphine et d’hydromorphone, un mélange aussi appelé Dilaudid. En tout, environ 40 milligrammes de ces trois médicaments ont été donnés à la patiente en 19 heures.

Moins de deux heures après la dernière dose, le 17 mai, Barbie Torres a été retrouvée inanimée et sans pouls. La poursuite judiciaire indique que l’équipe médicale l’a réanimée avec trois doses de naloxone, qui permet de renverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes.

Santé Canada rappelle que lors d’un surdosage, la respiration ralentit et peut provoquer la perte de connaissance ou même la mort. Crohn et Colite Canada souligne pour sa part que bien que les opioïdes soient utilisés chez certains patients pour traiter la douleur, leur utilisation chronique a été liée à des complications de l’activité et de la gravité de la maladie de Crohn, à un risque accru d’interventions chirurgicales et à une mauvaise utilisation des opioïdes.

Des cas de surdoses en milieu médical

Selon le Dr Michael Curry, médecin urgentiste et professeur agrégé de clinique à l’Université de la Colombie-Britannique, ces types d'événements ne sont pas communs, mais ils ne sont pas inconnus pour autant .

Il rappelle que le bon dosage de médicaments doit tenir compte de nombreux facteurs, dont l’âge, le poids et l’historique de prise d'opioïdes.

Une analyse réalisée par l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada (ISMPC) en 2020 a inspecté plus de 7500 incidents médicaux ayant causé des blessures à des patients. Entre 2015 et 2020, le rapport indique que les opioïdes ont été la classe de médicaments la plus concernée dans les incidents médicaux entraînant la mort.

