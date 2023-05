Un ancien journaliste et auteur qui a examiné la mort d'Autochtones en détention en Colombie-Britannique demande que des enquêtes publiques en bonne et due forme soient menées sur ces décès.

Leonard Cler-Cunningham dénonce que la norme juridique qui détermine l'accès du public aux documents gouvernementaux est que l'information demandée doit répondre au critère de l’intérêt public .

Il affirme avoir adressé des demandes d'accès à l'information aux services de police, aux organismes gouvernementaux et au Service des coroners de la Colombie-Britannique pour des morts survenues en détention entre 1967 et 2007, et que ces organismes ont tous refusé de divulguer des informations.

Au lieu de cela, selon Leonard Cler-Cunningham, la divulgation des informations a fait l'objet d'un examen quasi judiciaire de la part du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (OIPC).

Après plusieurs années, ajoute-t-il, l’organisme a décidé que les documents nécessaires à toute enquête sur les morts de membres des Premières Nations en détention ne seraient pas divulgués.

Pour le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, le Service de police de Vancouver (VPD), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service des coroners de la Colombie-Britannique, lorsque des membres des Premières Nations meurent en détention, toute enquête sur des circonstances suspectes est systématiquement considérée comme n'étant pas d'intérêt public. Mais cela n'est tout simplement plus acceptable , affirme Leonard Cler-Cunningham.

Lors d’un point de presse tenu mardi à l'organisme VANDU, un groupe de défense des droits des toxicomanes à Vancouver, Leonard Cler-Cunningham a renouvelé ses appels à une enquête sur tous les décès d'Autochtones qui n'ont pas encore fait l'objet d'un examen approfondi .

« Deux fois plus de décès »

Pour soutenir ses propos, Leonard Cler-Cunningham s’appuie, notamment, sur un rapport publié en 2010 par l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA), qui a affirmé que la Colombie-Britannique compte plus de deux fois plus de décès en prison et de décès impliquant la police que l'Ontario, bien que la population de cette province soit trois fois plus grande .

Il soutient également avoir coécrit une histoire sur Frank Paul, un Mi'kmaq de 48 ans, mort d'hypothermie après avoir été abandonné par des policiers dans une ruelle du quartier Downtown Eastside de Vancouver en 1998.

Selon lui, malgré les preuves vidéo et les témoignages d'experts indiquant que les policiers mêlés à l’affaire pourraient avoir menti sur ce qui est arrivé à Frank Paul, aucune audience officielle ou enquête appropriée n'a eu lieu.

