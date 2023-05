Danielle Smith, la cheffe du Parti conservateur uni (PCU) et Rachel Notley, la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD), ont chacune voté à Calgary mardi à l’occasion du premier jour du vote par anticipation qui a lieu du 23 au 27 mai.

Après avoir déposé son bulletin au bureau de vote de la bibliothèque centrale, Rachel Notley a plaidé pour que les citoyens exercent leur droit de vote.

Elle insiste sur l'importance de cette élection provinciale.

La cheffe du parti néo-démocrate, Rachel Notley, a voté par anticipation le 23 mai à la bibliothèque centrale de Calgary. Photo : Radio-Canada / Justin Pennell

Nous avons une première ministre [...] dont les actions qui enfreignent la loi menacent le fondement même de notre démocratie , a déclaré la cheffe néo-démocrate, ajoutant que ce sont les mots mêmes utilisés par le commissaire à l'éthique de la province.

De son côté, Danielle Smith a exercé son droit de vote au bureau d'Élections Alberta dans le quartier de Haysboro, dans le sud-ouest de Calgary.

La cheffe du Parti conservateur uni, Danielle Smith, a voté le 23 mai, le premier jour du vote d'anticipation. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La cheffe du PCU n'a fait aucun commentaire mardi.

Les électeurs et électrices votent à l'avance

Dans le bâtiment de l'association communautaire de Haysboro, des électeurs et électrices se pressaient aux portes afin de voter pour le prochain gouvernement provincial qu'ils souhaitaient voir à la tête de l'Alberta.

Megan Engblom a indiqué que la gestion d'Élections Alberta lui a permis de voter facilement tout en évitant la ruée prévue le jour du vote, le 29 mai.

Nous avons reçu un courrier nous indiquant où se trouvaient les bureaux de vote dans la ville. C'était donc très facile pour nous de planifier notre vote - de plus tous les employés du bureau de vote étaient très sympathiques , a-t-elle déclaré.

Selon Megan Engblom, l'élection de lundi est d'une importance capitale, une opinion partagée par Claude Beaupré, un autre électeur.

Claude Beaupré de Calgary a voté par anticipation et encourage les Albertains à faire de même. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

J’ai remarqué qu’il y a plus de monde dernièrement qui s’engage dans la politique , remarque l’habitant de Calgary. Les enjeux deviennent plus intenses [notamment] le climat, les dettes et les pensions.

Claude Beaupré estime qu'il n'est pas seulement facile de voter, mais qu'il s'agit d'un processus qu'il considère comme une tâche importante en tant que citoyen.