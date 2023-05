Construire des navires à l’intérieur : l’ambitieux projet du chantier Davie

Depuis son intégration à la stratégie nationale de construction navale et à l’octroi de 519 millions de dollars en aide du gouvernement provincial, tous les rêves sont permis sur le chantier. La construction de brise-glaces, de traversiers, de navires de guerre, de sous-marins et même de bateaux de croisières est envisagée.

Richard Alie se promène sur le chantier Davie d’un pas léger. Il connaît comme le fond de sa poche chaque recoin du site qui s’étend sur 1,5 km le long du fleuve Saint-Laurent, à Lévis. Il y travaille depuis 1987.

C’est plus qu’un job, ici, c’est une vie! , lance-t-il.

L’homme de 61 ans est le vice-président des opérations au Chantier Davie. Son rôle est de moderniser le chantier pour construire sept brise-glaces pour la garde côtière canadienne. Il a accepté de repousser sa retraite d’au moins cinq ans pour y arriver. Pour lui, il était impensable de ne pas participer à la mise à niveau du chantier pour construire des navires deux fois plus gros à Lévis.

« Ç’a une valeur sentimentale! » — Une citation de Richard Alie, vice-président des opérations, Chantier Davie

Richard Alie est le vice-président des opérations au Chantier Davie. Il raconte que plusieurs membres de sa famille et ses voisins travaillent au chantier depuis plusieurs années. La modernisation et les contrats à venir sont du jamais vu en 100 ans. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Personnellement, c’est énorme. J’ai deux de mes filles qui travaillent ici. J’ai ma conjointe qui travaille ici. Donc pour nous autres c’est un peu émotif , explique celui qui a commencé comme ouvrier, au bas de l’échelle du chantier, il y a plus de 30 ans.

Une nouvelle bâtisse comme pièce maîtresse

Le plus gros changement à venir est la construction d’un immense hangar pour assembler de gigantesques navires à l’intérieur. C’est l’un des critères pour obtenir des contrats avec le gouvernement canadien.

Pour l’instant, des arpenteurs prennent des mesures sur le chantier. Le processus d’approvisionnement pour trouver des entrepreneurs afin de construire la structure est d’ailleurs déjà lancé. Les travaux doivent commencer en 2024.

Des arpenteurs prennent des mesures sur le site du futur hangar d’assemblage. Les appels d’offres pour les entreprises de construction ont déjà été lancés. La construction des nouveaux bâtiments doit commencer en 2024. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

C’est vraiment une installation maîtresse , explique la responsable de ces nouvelles infrastructures, Pascale Tabet.

« Nos employés, notre main-d'œuvre seront en sécurité confortablement, à l’intérieur, en train de construire tout au long de l’année. » — Une citation de Pascale Tabet, vice-présidente, Amélioration du chantier et intégration, Chantier Davie

À l’abri des intempéries, la production au chantier augmentera d’au moins 50 %, selon Richard Alie.

On ne sera pas exposés au soleil. On ne sera pas exposés à la pluie et à la neige. À moins 20 degrés, faire de l’assemblage de navires, c’est impensable avec l’énergie et l’effort que ça prend , explique-t-il.

L’immense hangar d’assemblage permettra de construire les navires à l’intérieur. C’est un des critères les plus importants pour obtenir des contrats du gouvernement fédéral. Photo : Chantier Davie

La mise à niveau du chantier inclut également une nouvelle chaîne de montage pour les nombreux panneaux d’acier de toutes les tailles et toutes les formes qui servent à construire les navires. Les équipements en place comme les ponts roulants existants seront tous remplacés par du neuf avec une capacité de levage bonifiée et de l’équipement encore plus automatisé et robotisé.

On aura un nouvel atelier de peinture aussi et bien sûr de nouveaux bâtiments qui seront dédiés à l'administration et aux employés , ajoute Pascale Tabet.

Pascale Tabet est la vice-présidente, Amélioration du chantier et intégration au Chantier Davie. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Objectif : un premier brise-glace en 2030

L’objectif est de livrer un premier navire à la garde côtière en 2030 , lance Richard Alie.

L'échéancier est simple pour le vice-président des Opérations bien qu’il ne soit pas coulé dans le béton. Son équipe vise une fin des travaux de construction des nouveaux bâtiments en 2026. Le premier brise-glace serait alors entamé. La construction dura trois ans pour être livrée en 2030.

Richard Alie explique que la construction des autres brise-glace sera ensuite réduite de moitié puisque les équipes s’habitueront au processus.

Ça va nous permettre d’être le meilleur chantier au Canada.

Le futur emplacement du hangar d’assemblage pour construire des navires à l’intérieur, au chaud, à l’abri des intempéries. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Des signatures qui se font encore attendre…

Bien que le chantier fasse partie de la Stratégie nationale de construction navale depuis le 4 avril dernier, l’entreprise ne détient encore officiellement aucun contrat du fédéral pour le moment.

On va continuer de négocier avec le gouvernement du Canada pour chacun des contrats des navires à venir , explique le directeur des Affaires externes et participations industrielles, Marcel Poulin.

Les fonctionnaires [fédéraux] se sont assis avec nous équipes pour commencer à parler de la conception des navires en particulier. Les conversations ont lieu en ce moment.

Marcel Poulin espère avoir des nouvelles sur l'officialisation de chacun des sept contrats des brise-glaces à la fin de l'été.

Marcel Poulin est le directeur, Affaires externes et participation industrielle au Chantier Davie. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le défi du recrutement

Le chantier compte actuellement 800 travailleurs. Mais dans trois ans, il en faudra 1000 de plus. Les responsables de l'entreprise ne semblent pas trop inquiets. Le recrutement a déjà commencé et les conditions de travail sont alléchantes, selon l’organisation.

Il y a quelques années, on était à plus de 90 000 $ de salaire moyen pour nos employés. Le salaire de début d’emploi est de 32 $ de l’heure , lance Marcel Poulin.

Il ajoute que les employés du chantier travaillent sur des horaires de quatre jours par semaine.