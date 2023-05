La Boulangerie Chicoutimi-Nord ferme ses portes après 63 ans d’existence

C'est à contrecœur que Patrick Legal se résout à fermer la boulangerie, dont il est à la tête depuis 21 ans.

Ce n'est même pas le côté finances, je m'en fous de ça, complètement. C'est de la business, c'est des affaires, mais c'est les gens , a lancé d’entrée de jeu le propriétaire en entrevue mardi.

Les défis ont été nombreux pour le commerce, réputé entre autres pour ses brioches, dans les dernières années. La pandémie et le bris d'un four ont d'abord donné un coup dur à la boulangerie. Puis, la pénurie de personnel a forcé l'arrêt des livraisons dans plusieurs épiceries de la région.

On s'en sortait, mais les épiceries, c'était 50 % du chiffre d'affaires. Donc, essayer de récupérer 50 % du chiffre d'affaires juste au magasin, c'était très limite , a chiffré Patrick Legal.

La copropriétaire de restaurant Le Trio, Johanne Potvin, a dû travailler 45 jours consécutifs pour combler ses besoins en main-d’oeuvre. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Le commerce avait d'abord annoncé une fermeture temporaire il y a environ une semaine, pour donner du répit à ses employés. Mais Patrick Legal a ensuite décidé de fermer définitivement.

Ce n'est pas qu'on ne veut pas, ce n'est pas qu'on n’a pas travaillé, ce n'est pas qu'on n’a pas été sérieux, ce n'est pas qu'on a fraudé, mais on a joué de malchance. C'est dommage pour les gens d'ici , a-t-il poursuivi.

Des impacts pour les autres commerces

En environ 20 minutes mardi, une dizaine de personnes se sont présentées devant les portes closes de la boulangerie Chicoutimi-Nord. Les autres commerces du secteur se désolent aussi de cette fermeture.

On va avoir moins de monde, moins de monde sur la rue. Il y a beaucoup de commerces qui ferment comme ça depuis la pandémie. C'est sûr que c'est vraiment triste , a partagé Isabelle Bolduc, propriétaire du Salon de coiffure Le Prisme.

La boulangerie Chicoutimi-Nord n'était pas le seul commerce de la rue Roussel à avoir de la difficulté à trouver des employés. La copropriétaire du restaurant Le Trio a dû travailler 45 jours d'affilée pour répondre à la demande.

Je suis obligée de fermer les lundis parce que, justement, on manque de personnel, plus de cuisinière, manque de plaqueuse, manque de serveuses. Donc, on n'a comme plus le choix. Puis, il faut que je ferme en plus deux semaines au mois d'août, pour donner des vacances à toutes mes employés en même temps. Donc, la relève, je ne sais pas s'il y en a encore, honnêtement. C'est de plus en plus rare , a commenté Johanne Potvin, copropriétaire du restaurant Le Trio.

D'ailleurs, Johanne Potvin est toujours à la recherche d'employés pour pouvoir continuer de faire fonctionner son restaurant à pleine capacité.

Du côté de l'Association des centres-villes de Chicoutimi, on estime que la situation est plutôt stable sur la rue Roussel, alors que des ouvertures viennent compenser les fermetures.