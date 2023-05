Feux de forêt : des précipitations attendues et bienvenues en Saskatchewan

L'Agence de sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) se réjouit des précipitations attendues dans diverses régions du centre et du nord de la province, mardi et mercredi.

Selon Environnement Canada, de la pluie pourrait tomber dans les régions de Melfort, Tisdale, Nipawin Hudson Bay et Porcupine Plain.

Bien que ces averses ne seront pas suffisantes pour éteindre les brasiers qui sévissent dans les forêts de la province, elles seront tout de même les bienvenues dans le combat des pompiers.

Le risque d'orage complique toutefois la situation, note Robyn Dyck, météorologue pour Environnement Canada.

Puisque cette pluie est associée à des orages, il y a le risque que des éclairs déclenchent de nouveaux incendies , explique-t-elle.

À 13 h mardi, 24 incendies de forêt brûlaient toujours dans la province, dont cinq qui n'étaient pas circonscrits.

Ces derniers jours, une succession d'incendies a engendré des évacuations dans plusieurs communautés.

Je me sens un peu plus optimiste ce matin

Au cours des derniers jours, environ 1000 résidents ont dû quitté le village d'Île-à-la-Crosse, à environ 380 km au nord-ouest de Saskatoon, en raison des fumées générées par les incendies de forêt.

Environ 500 d'entres eux sont encore réfugiés dans les villes plus au sud, notamment dans la Ville des Ponts, selon le maire du village, Duane Favel.

Nous avions une épaisse couche de fumée dans la communauté hier, mais avec cette pluie, elle commence à se dissiper un peu. [...] Je me sens un peu plus optimiste ce matin , se réjouit M. Favel.

Malgré ce regain d'espoir, il rappelle que l'état d'urgence local est toujours en vigueur.

Nous espérons pouvoir lever, en tout ou en partie, l'état d'urgence d'ici mercredi. Cependant, nous évaluons la situation au jour le jour, ce qui pourrait prendre plus de temps, mais nous essayons d'avoir le plus d'espoir possible , indique-t-il.

De nombreux bulletins spéciaux sur la qualité de l'air restent en vigueur

Des bulletins spéciaux d'Environnement Canada sur la qualité de l'air restent en vigueur pour certaines parties du nord et de l'ouest de la Saskatchewan, dont Île-à-la-Crosse, Buffalo Narrows et La Loche.

Selon Robyn Dyck, une brise froide en provenance de l'Alberta qui se dirige vers l'est pourrait apporter un appui à la Saskatchewan.

Je pense que la qualité de l'air s'améliorera lentement avec le temps. D'ici mercredi, la qualité de l'air devrait s'améliorer dans les régions du centre et du nord , affirme-t-elle.

La météorologue recommande à la population de continuer à prendre des précautions durant les périodes de mauvaise qualité de l'air.

Si l'indice de qualité de l'air s'annonce élevé, restez à l'intérieur si vous le pouvez. Si vous devez sortir, faites des pauses quand vous le pouvez, hydratez-vous et veillez à ce que votre corps soit en bonne forme pour pouvoir faire face à des conditions de qualité médiocre , mentionne la météorologue.

Avec les informations de Will McLernon