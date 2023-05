Questionné en conférence de presse mardi après-midi sur les propos de son député Pierre Dufour concernant les Autochtones et la commission Viens, la semaine dernière lors d'une séance du conseil municipal de Val-d'Or, le premier ministre et chef caquiste François Legault a été assez bref.

Il s’est excusé et il a bien fait de s’excuser , a déclaré M. Legault.

Rappelons que le 15 mai, Pierre Dufour a pourfendu publiquement les représentants de la Ville de Val-d’Or lors d’une séance du conseil municipal où près de 80 citoyens avaient rempli la salle pour exprimer leur colère face à l'augmentation de la violence au centre-ville. M. Dufour a déploré la façon dont la mairesse Céline Brindamour gérait les problèmes d’itinérance et de délinquance au centre-ville.

M. Dufour a aussi dénigré le reportage de l’émission Enquête de Radio-Canada sur les femmes autochtones, en plus de critiquer la commission Viens, chargée d'examiner les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Démission réclamée

De son côté, Québec solidaire demande la démission de Pierre Dufour en tant que député d’Abitibi-Est. Le parti d’opposition fait ainsi écho aux demandes formulées lundi par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Par le biais d’une publication sur sa page Facebook, Manon Massé, porte-parole de QS, estime que malgré ses excuses, les propos tenus par M. Dufour à l’égard de la commission Viens et des femmes autochtones nuisent aux efforts de réconciliation avec les peuples autochtones du Québec .

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, réclame la démission de Pierre Dufour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Mme Massé ajoute que le député n’a pas agi à la hauteur de sa fonction et ne peut donc plus représenter adéquatement les citoyens et citoyennes de sa circonscription.

Ce que Pierre Dufour a dit lors de son passage au conseil de ville de Val-d'Or, ce n’est pas seulement une déclaration anecdotique, soutient-elle. M. Dufour a un historique de propos graves, notamment dans le dossier du caribou forestier. On ne peut pas laisser une personne qui a autant de mépris pour les Premières Nations et les Inuits siéger à l’Assemblée nationale.

Pierre Dufour précise sa pensée

En mêlée de presse à Québec, Pierre Dufour a précisé sa pensée en se disant en accord à 99 % avec les conclusions de la commission Viens.

Il peut y avoir un élément avec lequel je ne suis pas en accord et c’est ce que j’ai exposé, a-t-il répondu. On a une situation particulière avec les policiers. La commission disait qu’on donnait trop de tickets aux Autochtones et ça fait qu’on a aujourd’hui un enjeu par rapport à ca.

Le député caquiste d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le député caquiste d'Abitibi-Est dit déplorer que l’enjeu de l’itinérance soit racisé, puisqu’il concerne à la fois des Autochtones et des allochtones. Il se dit aussi préoccupé par tous les messages qu’il a reçus depuis l’automne dernier de gens qui ne savent plus à quelle porte cogner en lien avec l’itinérance et la délinquance au centre-ville de Val-d’Or.

Il faut regarder les actions qu’on peut poser et les travailler ensemble. Quand je vois la mairesse, je sais que tout le monde veut bien faire, mais on travaille trop en silo, affirme Pierre Dufour. Il faut trouver une cohésion et des objectifs communs pour enrayer la problématique.

Le ministre Bonnardel annonce des mesures Le ministre de la Sécurité publique du Québec affirme que des actions concrètes seront prises pour aider à enrayer la délinquance au centre-ville de Val-d'Or. Interpellé à la période de questions, mardi, François Bonnardel dit être en contact avec la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, pour une situation particulière d’itinérance et de délinquance importante. Il s’est dit prêt à répondre aux demandes de la Ville pour davantage de présence policière au centre-ville. J’ai dit à la mairesse que, dans la réorganisation des effectifs de la SQ, il y aurait trois policiers de plus et un enquêteur de plus, a-t-il indiqué en chambre. J’ai aussi discuté avec la direction là-bas pour avoir plus de policiers sur le terrain, qui sont visibles en vélo ou à pied, pour être capables d’intervenir plus rapidement. C’est un problème qui n’est pas simple et je travaille avec mes collègues pour s’assurer de sécuriser la population et sécuriser nos rues. Francois Bonnardel a aussi rappelé que des policiers cadets seront déployés à compter du 1er juin pour appuyer le travail des policiers.

Le ministre Lafrenière répond

Cette affaire a évidemment rebondi à l'Assemblée nationale mardi après-midi, lors de la période des questions. Le député libéral d’Acadie, André A. Morin, a notamment interpellé le gouvernement Legault sur les propos de Pierre Dufour.

Les propos du député sont indignes d'un représentant du gouvernement lors qu'il s'attaque aux travaux de la commission Viens, a-t-il lancé. J'ai parlé à des citoyens de Val-d'Or qui sont troublés par les propos et comportements du député, inquiets pour le climat social à Val-d'Or.

Le ministre Ian Lafrenière, responsable des relations avec les Premières Nations, a pour sa part répondu qu’il ne partageait pas la vision de son collègue sur l’impact de la commission Viens.