50 Cent en supplémentaire le 1er août à Montréal

L’artiste réalise une tournée américaine pour souligner les 20 ans de Get Rich or Die Tryin’, son premier album à succès, propulsé par la chanson In Da Club. Il sera accompagné sur scène par ses acolytes Busta Rhymes et Jeremih.

Les billets de ce nouveau spectacle seront en prévente le 24 mai, puis en vente officielle le 26 mai sur le site de 50 Cent.

Les fans de 50 Cent à Toronto pourront aussi voir le rappeur le 31 juillet et le 22 septembre. L’artiste sera également de passage à Vancouver le 8 septembre, à Calgary le 10 septembre, à Edmonton le 11 septembre et à Winnipeg le 13 septembre.